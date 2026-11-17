INVESTIGAÇÃO

PF faz operação em Feira de Santana para investigar venda de imagens de abuso sexual infantil pela internet

Mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira (17), com apoio da Polícia Civil. Celulares foram apreendidos e passarão por perícia para auxiliar na identificação dos suspeitos

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:09

Polícia Federal Crédito: Divulgação

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (17), uma operação em Feira de Santana, na Bahia, para investigar suspeitos de comercializar pela internet imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos à perícia. O material poderá ajudar a esclarecer a participação dos investigados e identificar possíveis envolvidos na comercialização do conteúdo.

Investigação começou após descoberta de grupo em aplicativo

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início depois que foi identificado um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas no qual eram oferecidas para venda imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. A partir da descoberta, a Justiça Federal expediu o mandado de busca e apreensão cumprido nesta terça-feira. A PF não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem informou se houve prisões durante a ação.