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Perla Ribeiro
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:09
A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (17), uma operação em Feira de Santana, na Bahia, para investigar suspeitos de comercializar pela internet imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.
Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos à perícia. O material poderá ajudar a esclarecer a participação dos investigados e identificar possíveis envolvidos na comercialização do conteúdo.
Investigação começou após descoberta de grupo em aplicativo
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início depois que foi identificado um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas no qual eram oferecidas para venda imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. A partir da descoberta, a Justiça Federal expediu o mandado de busca e apreensão cumprido nesta terça-feira. A PF não divulgou detalhes sobre os suspeitos nem informou se houve prisões durante a ação.
A Polícia Federal também aproveitou a operação para alertar pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar crianças e adolescentes tanto no ambiente virtual quanto no presencial. A conscientização sobre os riscos e a atenção às atividades realizadas na internet são medidas importantes para prevenir situações de abuso e exploração sexual e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes.