OPERAÇÃO

PF fecha 10 empresas clandestinas de segurança privada na Bahia

Fiscalização realizada em 13 alvos contou com 20 policiais federais e resultou na apreensão de dois veículos em Feira de Santana

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:11

Operação fechou empresas de segurança privada irregular Crédito: Divulgação

A Polícia Federal encerrou as atividades de 10 empresas que atuavam irregularmente no setor de segurança privada na Bahia. As medidas foram adotadas durante a Operação Segurança Legal X, realizada nos dias 11 e 12 de novembro, com o objetivo de combater a prestação clandestina desse tipo de serviço.

No estado, a fiscalização mobilizou 20 policiais federais e alcançou 13 alvos que já estavam sob investigação. Além dos 10 autos de encerramento das atividades, foram lavrados dois autos de arrecadação, um na delegacia da PF em Porto Seguro e outro em Feira de Santana.

Neste último município, duas empresas foram flagradas oferecendo serviços de segurança privada sem autorização da Polícia Federal. As atividades foram interrompidas e dois veículos utilizados pelas empresas acabaram apreendidos.

O balanço da operação na Bahia não registrou apreensões de armas de fogo, prisões em flagrante ou lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).