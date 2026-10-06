CARAÍVA

Pintura, cantos e banho de ervas: como é a experiência em uma aldeia Pataxó na Bahia

Roteiro oferecido em território indígena do Sul da Bahia foi apresentado durante a ABAV Expo 2026 (SP), para empresas de turismo da Argentina, Chile, Peru, Espanha, Itália e Portugal

Mariana Rios

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:11

Liderança indígena Tapy Pataxó, da Reserva Indígena Porto do Boi Crédito: Divulgação/Tulio Vidal do Sebrae e Embratur

Pintura corporal, cantos, danças, culinária tradicional, banho de ervas e uma conversa dentro da Oca Mãe. É assim que começa a experiência oferecida pela Vivência Indígena Porto do Boi, na Reserva Indígena Pataxó Porto do Boi, no sul da Bahia. Criado por Tapy Pataxó e sua família, o roteiro leva visitantes para dentro do território e apresenta a cultura do povo Pataxó a partir do olhar dos próprios indígenas.

A experiência ganhou projeção internacional durante a ABAV Expo 2026, realizada em São Paulo. A liderança indígena Tapy Pataxó participou da feira a convite do Sebrae Bahia, em uma missão técnica voltada ao fortalecimento e à promoção de experiências turísticas brasileiras.

Tapy Pataxó leva vivência em aldeia da Bahia ao turismo internacional 1 de 5

Tapy participou, no dia 30 de setembro, de uma rodada de negócios internacional promovida pela Embratur e pelo Sebrae Nacional. A Vivência Indígena Porto do Boi foi apresentada a compradores e empresas de turismo da Argentina, Chile, Peru, Espanha, Itália e Portugal.

A proposta é ampliar a presença da experiência no mercado internacional e apresentar uma modalidade de turismo em que os próprios indígenas são protagonistas da atividade, dentro de seus territórios e a partir de seus conhecimentos tradicionais.

Criada pela família de Tapy, a vivência é uma experiência de Turismo de Base Comunitária (TBC) e utiliza o etnoturismo como forma de valorização cultural, preservação ambiental, fortalecimento da identidade e geração de renda para a comunidade.

A Reserva Indígena Porto do Boi recebe visitantes desde 2004. A partir de 2018, porém, a experiência passou a ganhar maior visibilidade e a se consolidar entre as referências do etnoturismo indígena no Brasil.

O roteiro também foi selecionado entre as 101 experiências brasileiras do projeto Feel Brasil, iniciativa da Embratur e do Sebrae que promove experiências turísticas brasileiras nos mercados nacional e internacional.

Dentro da aldeia

A Vivência Indígena Porto do Boi foi construída a partir das memórias, dos conhecimentos e das práticas da família de Tapy. A proposta é proporcionar ao visitante uma aproximação com a cultura Pataxó conduzida pelos próprios indígenas e realizada dentro de seu território.

O roteiro começa com uma pintura corporal Pataxó, seguida de uma conversa na Oca Mãe. Nesse momento, os visitantes conhecem aspectos da história do povo Pataxó, sua relação com o território e a importância da preservação de sua cultura.

A experiência inclui ainda cantos e danças tradicionais, com participação dos visitantes, além da possibilidade de conhecer e, para quem desejar, experimentar o rapé dentro do contexto apresentado pela comunidade.

A culinária também faz parte da vivência, com uma degustação de preparos tradicionais, entre eles o peixe assado na folha da patioba, palmeira encontrada na região.

O roteiro termina com um banho de ervas medicinais, em uma etapa relacionada aos conhecimentos tradicionais e à relação do povo Pataxó com a natureza.

A proposta, segundo a apresentação da experiência, é ir além de um passeio turístico convencional e promover um encontro entre visitantes e comunidade. A cultura indígena é apresentada como viva, contemporânea e em constante construção, e não como algo restrito ao passado.

'Cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes'

Em 1º de outubro, Tapy também participou de uma palestra a convite da Embratur, por iniciativa de Tânia Neres, coordenadora de Afroturismo, Etnoturismo e Diversidade.

Durante a participação, a liderança compartilhou a trajetória de construção da Vivência Porto do Boi e falou sobre resistência, resiliência, identidade, planos para o futuro e os desafios enfrentados pelos povos indígenas para preservar suas culturas e seus territórios.

Ao contar a história de seu povo e da experiência turística, Tapy também destacou a necessidade de desconstruir estereótipos construídos historicamente sobre os povos indígenas e ampliar a compreensão sobre a diversidade e a contemporaneidade dessas culturas.

“Cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes”, afirmou Tapy, ao resumir a relação entre memória, resistência e continuidade cultural do povo Pataxó.

Território Pataxó

A história da comunidade está diretamente ligada ao território onde a experiência acontece. A Reserva Indígena Porto do Boi está inserida no Território Indígena Barra Velha, tendo a Vila de Caraíva como porta de entrada.

A região é marcada pela presença ancestral Pataxó e por uma história relacionada aos primeiros contatos entre os povos indígenas e os colonizadores que chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil.

Como visitar

A Vivência Indígena Porto do Boi acontece de segunda a sábado, das 9h às 13h30, na Reserva Indígena Pataxó Porto do Boi.

O acesso pode ser feito de barco pelo Rio Ca ou de buggy, a partir da Vila de Caraíva. A comercialização da experiência é realizada pela Casa de Paixão Caraíva, pousada e empreendimento parceiro que atua na promoção do turismo responsável no território.