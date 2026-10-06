Pintura, cantos e banho de ervas: como é a experiência em uma aldeia Pataxó na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:11
Pintura corporal, cantos, danças, culinária tradicional, banho de ervas e uma conversa dentro da Oca Mãe. É assim que começa a experiência oferecida pela Vivência Indígena Porto do Boi, na Reserva Indígena Pataxó Porto do Boi, no sul da Bahia. Criado por Tapy Pataxó e sua família, o roteiro leva visitantes para dentro do território e apresenta a cultura do povo Pataxó a partir do olhar dos próprios indígenas.
A experiência ganhou projeção internacional durante a ABAV Expo 2026, realizada em São Paulo. A liderança indígena Tapy Pataxó participou da feira a convite do Sebrae Bahia, em uma missão técnica voltada ao fortalecimento e à promoção de experiências turísticas brasileiras.
Tapy Pataxó leva vivência em aldeia da Bahia ao turismo internacional
Tapy participou, no dia 30 de setembro, de uma rodada de negócios internacional promovida pela Embratur e pelo Sebrae Nacional. A Vivência Indígena Porto do Boi foi apresentada a compradores e empresas de turismo da Argentina, Chile, Peru, Espanha, Itália e Portugal.
A proposta é ampliar a presença da experiência no mercado internacional e apresentar uma modalidade de turismo em que os próprios indígenas são protagonistas da atividade, dentro de seus territórios e a partir de seus conhecimentos tradicionais.
Criada pela família de Tapy, a vivência é uma experiência de Turismo de Base Comunitária (TBC) e utiliza o etnoturismo como forma de valorização cultural, preservação ambiental, fortalecimento da identidade e geração de renda para a comunidade.
A Reserva Indígena Porto do Boi recebe visitantes desde 2004. A partir de 2018, porém, a experiência passou a ganhar maior visibilidade e a se consolidar entre as referências do etnoturismo indígena no Brasil.
O roteiro também foi selecionado entre as 101 experiências brasileiras do projeto Feel Brasil, iniciativa da Embratur e do Sebrae que promove experiências turísticas brasileiras nos mercados nacional e internacional.
Dentro da aldeia
A Vivência Indígena Porto do Boi foi construída a partir das memórias, dos conhecimentos e das práticas da família de Tapy. A proposta é proporcionar ao visitante uma aproximação com a cultura Pataxó conduzida pelos próprios indígenas e realizada dentro de seu território.
O roteiro começa com uma pintura corporal Pataxó, seguida de uma conversa na Oca Mãe. Nesse momento, os visitantes conhecem aspectos da história do povo Pataxó, sua relação com o território e a importância da preservação de sua cultura.
A experiência inclui ainda cantos e danças tradicionais, com participação dos visitantes, além da possibilidade de conhecer e, para quem desejar, experimentar o rapé dentro do contexto apresentado pela comunidade.
A culinária também faz parte da vivência, com uma degustação de preparos tradicionais, entre eles o peixe assado na folha da patioba, palmeira encontrada na região.
O roteiro termina com um banho de ervas medicinais, em uma etapa relacionada aos conhecimentos tradicionais e à relação do povo Pataxó com a natureza.
A proposta, segundo a apresentação da experiência, é ir além de um passeio turístico convencional e promover um encontro entre visitantes e comunidade. A cultura indígena é apresentada como viva, contemporânea e em constante construção, e não como algo restrito ao passado.
'Cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes'
Em 1º de outubro, Tapy também participou de uma palestra a convite da Embratur, por iniciativa de Tânia Neres, coordenadora de Afroturismo, Etnoturismo e Diversidade.
Durante a participação, a liderança compartilhou a trajetória de construção da Vivência Porto do Boi e falou sobre resistência, resiliência, identidade, planos para o futuro e os desafios enfrentados pelos povos indígenas para preservar suas culturas e seus territórios.
Ao contar a história de seu povo e da experiência turística, Tapy também destacou a necessidade de desconstruir estereótipos construídos historicamente sobre os povos indígenas e ampliar a compreensão sobre a diversidade e a contemporaneidade dessas culturas.
“Cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes”, afirmou Tapy, ao resumir a relação entre memória, resistência e continuidade cultural do povo Pataxó.
Território Pataxó
A história da comunidade está diretamente ligada ao território onde a experiência acontece. A Reserva Indígena Porto do Boi está inserida no Território Indígena Barra Velha, tendo a Vila de Caraíva como porta de entrada.
A região é marcada pela presença ancestral Pataxó e por uma história relacionada aos primeiros contatos entre os povos indígenas e os colonizadores que chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil.
Como visitar
A Vivência Indígena Porto do Boi acontece de segunda a sábado, das 9h às 13h30, na Reserva Indígena Pataxó Porto do Boi.
O acesso pode ser feito de barco pelo Rio Ca ou de buggy, a partir da Vila de Caraíva. A comercialização da experiência é realizada pela Casa de Paixão Caraíva, pousada e empreendimento parceiro que atua na promoção do turismo responsável no território.
Para Tapy Pataxó, levar a vivência a espaços como a ABAV Expo representa também uma oportunidade de apresentar outra perspectiva sobre o turismo indígena: uma atividade construída pelos próprios povos, que valoriza seus saberes, fortalece seus territórios e transforma a visitação em possibilidade de geração de renda e autonomia comunitária.