Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Plano de ataque a presídio termina com oito traficantes do CV mortos e PM baleado em Eunápolis

Criminosos estavam escondidos em mata próxima ao Rio Jequitinhonha

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07:28

Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata Crédito: Reprodução

Uma operação policial em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, terminou com oito traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos nesta quinta-feira (29). Segundo informações policiais, o grupo planejava uma nova ação de resgate de detentos ligados à facção no Conjunto Penal do município e já articulava um ataque.

Os integrantes do CV foram localizados em um esconderijo dentro de uma área de mata fechada, na região do bairro Renovação, próximo ao Rio Jequitinhonha. Durante a aproximação das equipes policiais, houve reação armada por parte dos suspeitos, o que deu início a uma troca de tiros.

Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata

Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata por Reprodução
1 de 4
Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata por Reprodução

Os oito traficantes que estavam no local foram baleados, chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Durante o confronto, um policial militar da Rondesp Extremo Sul também foi atingido por um disparo e precisou ser socorrido pelos colegas.

O PM passou por procedimento cirúrgico e segue sob cuidados médicos. Com os traficantes, os policiais apreenderam armas de fogo e munições. O material apreendido reforça o alto poder de fogo da facção e a gravidade da ameaça que vinha sendo monitorada pelas forças de segurança.

Após a operação, o policiamento foi reforçado em Eunápolis, com intensificação das rondas e ações preventivas em diferentes pontos da cidade. A medida busca evitar novos episódios de violência e coibir possíveis reações do grupo criminoso.

Fuga em 2024

Não é a primeira vez que o CV mira o presídio de Eunápolis. No fim de 2024, o grupo teve uma ação que tirou 16 detentos do complexo penitenciário da cidade. À época, internos considerados de alta periculosidade conseguiram escapar da unidade prisional, levantando suspeitas de facilitação interna e falhas graves na segurança do presídio.

Após a fuga, as forças de segurança intensificaram o monitoramento de integrantes da facção na região, diante da possibilidade de novas ações violentas, incluindo tentativas de resgate, represálias e ataques a agentes públicos. Informações de inteligência apontavam que os foragidos continuavam atuando na região e mantinham articulação com outros membros do grupo criminoso.

Desde então, Eunápolis passou a conviver com reforço policial e operações constantes, em uma tentativa de conter o avanço do CV e impedir novas investidas contra o sistema prisional.

Leia mais

Imagem - Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Imagem - Grupo responsável por fuga em Eunápolis e atentado contra diretor de presídio vira alvo de operação

Grupo responsável por fuga em Eunápolis e atentado contra diretor de presídio vira alvo de operação

Imagem - Dadá do PCE: fuga de presídio em Eunápolis foi provocada para libertar chefe de facção local

Dadá do PCE: fuga de presídio em Eunápolis foi provocada para libertar chefe de facção local

Tags:

Cv Mortos Pm Traficantes

Mais recentes

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Confira previsão do tempo para Salvador no fim de semana
Imagem - Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro

Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro
Imagem - Mais de 600 vagas gratuitas: inscrições para curso de Jovem Aprendiz do Senai terminam nesta sexta (30)

Mais de 600 vagas gratuitas: inscrições para curso de Jovem Aprendiz do Senai terminam nesta sexta (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: Quem a líder Maxiane deve indicar ao Paredão?
01

Enquete BBB 26: Quem a líder Maxiane deve indicar ao Paredão?

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
02

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional

Imagem - Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil
03

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador