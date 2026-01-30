POLÍCIA

Plano de ataque a presídio termina com oito traficantes do CV mortos e PM baleado em Eunápolis

Criminosos estavam escondidos em mata próxima ao Rio Jequitinhonha

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07:28

Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata Crédito: Reprodução

Uma operação policial em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, terminou com oito traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos nesta quinta-feira (29). Segundo informações policiais, o grupo planejava uma nova ação de resgate de detentos ligados à facção no Conjunto Penal do município e já articulava um ataque.

Os integrantes do CV foram localizados em um esconderijo dentro de uma área de mata fechada, na região do bairro Renovação, próximo ao Rio Jequitinhonha. Durante a aproximação das equipes policiais, houve reação armada por parte dos suspeitos, o que deu início a uma troca de tiros.

Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata 1 de 4

Os oito traficantes que estavam no local foram baleados, chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Durante o confronto, um policial militar da Rondesp Extremo Sul também foi atingido por um disparo e precisou ser socorrido pelos colegas.

O PM passou por procedimento cirúrgico e segue sob cuidados médicos. Com os traficantes, os policiais apreenderam armas de fogo e munições. O material apreendido reforça o alto poder de fogo da facção e a gravidade da ameaça que vinha sendo monitorada pelas forças de segurança.

Após a operação, o policiamento foi reforçado em Eunápolis, com intensificação das rondas e ações preventivas em diferentes pontos da cidade. A medida busca evitar novos episódios de violência e coibir possíveis reações do grupo criminoso.

Fuga em 2024

Não é a primeira vez que o CV mira o presídio de Eunápolis. No fim de 2024, o grupo teve uma ação que tirou 16 detentos do complexo penitenciário da cidade. À época, internos considerados de alta periculosidade conseguiram escapar da unidade prisional, levantando suspeitas de facilitação interna e falhas graves na segurança do presídio.

Após a fuga, as forças de segurança intensificaram o monitoramento de integrantes da facção na região, diante da possibilidade de novas ações violentas, incluindo tentativas de resgate, represálias e ataques a agentes públicos. Informações de inteligência apontavam que os foragidos continuavam atuando na região e mantinham articulação com outros membros do grupo criminoso.