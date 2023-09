PM acusado de matar jovem em Queimadas é preso

Suspeito foi preso após se entregar. Crédito: Divulgação

Um policial militar acusado de homicídio em Queimadas, na Bahia, foi preso na manhã desta quarta-feira (6) pelo crime. Alberto dos Santos Pereira, de 20 anos, foi morto na cidade em 20 de julho. O nome do PM preso não foi informado.



Horas após as ações de cumprimentos de mandados de busca e apreensão, o policial se apresentou na companhia de Polícia Militar de Itiúba, no final da manhã. Em seguida, teve o mandado de prisão cumprido na sede da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim).

O delegado Atílio Tércio, coordenador da 19ª Coorpin, diz que o trabalho continua. “Seguiremos com diversas diligências investigativas para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, bem como a possível participação de outros envolvidos”, afirma.

As ações foram realizadas em parceria com a 4ª Coorpin de Santo Antônio de Jesus, da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin), do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/Norte), do Ministério Público da Bahia, da Corregedoria e do 6° Batalhão de Polícia Militar (BPM), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe-Caatinga).

Crime

O jovem Alberto dos Santos Pereira, de 20 anos, foi morto a tiros em uma estrada vicinal de Queimadas. O crime foi praticado por homens que chegaram de carro. Dois deles desceram e teriam mandado Alberto correr, atirando em seguida,