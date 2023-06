PM apreende equipamento de som tipo 'paredão' no interior da Bahia

Um homem que estava com som tipo 'paredão' durante o dia e a noite na frente de casa em Canudos, na Bahia, teve o aparelho apreendido na quinta-feira (8) em ação da Polícia Militar.



Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (BMP/Euclides da Cunha) foram até o local, na Avenida Santos Dumont, no Centro, e viram o som.



“As informações é de que o dono do equipamento não tinha horário e nem volume fixo para fazer uso. O material foi removido para o pátio da 14ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), enquanto a ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Euclides da Cunha”, diz o comandante da unidade, tenente-coronel Antônio Batista de Macedo Júnior.