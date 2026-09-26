PM está entre as vítimas de acidente de ônibus com sete mortes na Bahia; ele viajava de carona e fardado

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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:44
O soldado da Polícia Militar Luca José Jesus Santana, da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ibotirama), está entre as sete vítimas fatais do acidente com um ônibus da empresa Real Maia ocorrido na noite de sexta-feira (25), na região de Iraquara, na Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo informações preliminares do boletim de ocorrência, o policial viajava de carona no veículo e estava fardado no momento do acidente.
O ônibus fazia a linha Fortaleza, no Ceará, para Palmas, no Tocantins, quando saiu da pista e tombou em um trecho da rodovia. Até o momento, sete mortes foram confirmadas e outras 13 pessoas ficaram feridas. Após o acidente, equipes localizaram e recolheram o armamento e os materiais que estavam sob responsabilidade do policial militar. Foram encontrados uma pistola PT 100, calibre .40, pertencente à Polícia Militar da Bahia, três carregadores, 34 munições e um colete balístico com a respectiva capa.
O resgate e a retirada das vítimas ocorreram enquanto as equipes trabalhavam para destombar o ônibus. Ainda conforme as informações preliminares levantadas no local, o motorista teria perdido o controle da direção antes de o veículo sair da pista e tombar. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão investigadas.
A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Seabra) registrou a ocorrência. As guias para remoção dos corpos e realização das perícias foram expedidas, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) trabalha na identificação das vítimas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) lamentou a morte das vítimas e informou que as circunstâncias da ocorrência são investigadas pela Polícia Civil e pelo DPT.