OPERAÇÃO

Polícia apreende canetas emagrecedoras, anabolizantes e arma em casa de Camaçari

Investigado por venda irregular de injetáveis, homem de 29 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:28

Policiais também encontraram seringas usadas para aplicar as substâncias Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma investigação sobre a venda irregular de substâncias injetáveis levou a Polícia Civil da Bahia a uma casa no bairro Gravatá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No imóvel, os agentes apreenderam canetas emagrecedoras, anabolizantes, seringas, um celular e uma arma de fogo. O morador, de 29 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal do armamento.

A busca ocorreu nesta sexta-feira (6), durante a Operação Dose Clandestina. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial ligado ao investigado, no Centro da cidade. No local, recolheram equipamentos eletrônicos que serão analisados no inquérito.

Operação Dose Clandestina: Polícia apreende canetas emagrecedoras e anabolizantes em Camaçari 1 de 4

A apuração começou depois que uma fiscalização encontrou um grande estoque de anabolizantes, tirzepatida e outros produtos sujeitos a controle sanitário em um comércio sem autorização para vendê-los. O estabelecimento foi interditado, mas a polícia identificou indícios de que as vendas continuaram. O homem é investigado por crimes contra a saúde pública e as relações de consumo e é suspeito de comercializar injetáveis usados em procedimentos estéticos e para melhorar o desempenho esportivo.