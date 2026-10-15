CRIME

Polícia prende quatro pessoas em desmanche clandestino de veículos na Bahia

Equipes encontraram três carros com sinais identificadores adulterados e chassis suprimidos em Seabra.

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:12

Desmanche foi alvo de ação policial Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas, com idades entre 22 e 31 anos, foram presas em flagrante nesta quarta-feira (14), durante uma ação da Polícia Civil contra um possível desmanche clandestino de veículos em Seabra, na Chapada Diamantina. O local foi identificado no bairro Vasco Filho, após denúncias sobre a utilização do espaço para desmontar automóveis.

Durante as diligências, os policiais encontraram três carros com sinais identificadores adulterados e chassis suprimidos. Também foram localizadas peças e outros veículos em condições consideradas incompatíveis com o descarte como sucata. Segundo as investigações, o espaço seria utilizado para retirar componentes dos automóveis desmontados, que depois seriam comercializados em ferros-velhos da região. A Polícia Civil também apura a possível participação de um estabelecimento do município na revenda das peças.

Desmanche foi alvo de ação policial 1 de 4

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados à unidade policial. Os veículos apreendidos passaram por perícia, que constatou sinais de adulteração. As investigações continuam para identificar a procedência dos automóveis e verificar a eventual participação de outras pessoas no esquema.