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Polícia prende quatro pessoas em desmanche clandestino de veículos na Bahia

Equipes encontraram três carros com sinais identificadores adulterados e chassis suprimidos em Seabra.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:12

Desmanche foi alvo de ação policial
Desmanche foi alvo de ação policial Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas, com idades entre 22 e 31 anos, foram presas em flagrante nesta quarta-feira (14), durante uma ação da Polícia Civil contra um possível desmanche clandestino de veículos em Seabra, na Chapada Diamantina. O local foi identificado no bairro Vasco Filho, após denúncias sobre a utilização do espaço para desmontar automóveis.

Durante as diligências, os policiais encontraram três carros com sinais identificadores adulterados e chassis suprimidos. Também foram localizadas peças e outros veículos em condições consideradas incompatíveis com o descarte como sucata. Segundo as investigações, o espaço seria utilizado para retirar componentes dos automóveis desmontados, que depois seriam comercializados em ferros-velhos da região. A Polícia Civil também apura a possível participação de um estabelecimento do município na revenda das peças.

Desmanche foi alvo de ação policial

Desmanche foi alvo de ação policial por Polícia Civil
Desmanche foi alvo de ação policial por Polícia Civil
Desmanche foi alvo de ação policial por Polícia Civil
Desmanche foi alvo de ação policial por Polícia Civil
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Desmanche foi alvo de ação policial por Polícia Civil

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados à unidade policial. Os veículos apreendidos passaram por perícia, que constatou sinais de adulteração. As investigações continuam para identificar a procedência dos automóveis e verificar a eventual participação de outras pessoas no esquema.

A ação contou com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Diamantina), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Seabra, vinculada à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

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