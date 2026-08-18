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Polícia recupera equipamentos agrícolas avaliados em R$ 22,7 mil após furto na Bahia

Bens foram recuperados nos municípios de Itapetinga e Itororó

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:38

Polícia Civil recupera equipamentos furtados de patrimônio público em Maiquinique
Polícia Civil recupera equipamentos furtados de patrimônio público em Maiquinique Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Cerca de R$ 22,7 mil em equipamentos agrícolas foram recuperados pela Polícia Civil nesta terça-feira (18), na cidade de Maiquinique, no sudoeste da Bahia. Os materiais haviam sido furtados de um depósito de um órgão público municipal. As investigações foram iniciadas logo após o registro do furto, ocorrido no último dia 11.

De acordo com as investigações, o depósito onde estavam os equipamentos, utilizados em atividades agrícolas do município, foi invadido. Um homem de 27 anos foi identificado como autor do crime. Ele confessou a autoria e indicou a localização dos objetos, que já haviam sido vendidos a terceiros e foram posteriormente encontrados nos municípios de Itapetinga e Itororó.

Entre os materiais recuperados estão duas roçadeiras modelo FS-221, um atomizador costal, uma ensacadeira de silagem e uma bateria. Os equipamentos serão reintegrados ao patrimônio público municipal.

As investigações da Delegacia Territorial de Maiquinique continuam para esclarecer integralmente as circunstâncias do crime e identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos.

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