Policial civil é investigado por acessar dados de integrante da Justiça baiana e familiar

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Carol Neves
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:22
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (25) a Operação Espionagem, que investiga o suposto acesso irregular a sistemas restritos da segurança pública por um policial civil em Feira de Santana, na Bahia.
Segundo as investigações, o policial teria consultado, sem justificativa funcional ou relação com investigações oficiais, dados pessoais e funcionais de um integrante do Poder Judiciário e de um familiar dele.
A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana.
A operação foi realizada em conjunto pela PF, pela Força Correcional Especial Integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), pelo Gaeco do Ministério Público da Bahia e pela Polícia Civil.
Os materiais recolhidos durante as buscas serão analisados pelos investigadores. A apuração também pretende verificar se outras pessoas participaram dos acessos investigados.
O policial poderá responder por crimes contra a Administração Pública e por violação de sigilo funcional, caso as suspeitas sejam confirmadas.