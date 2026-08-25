OPERAÇÃO

Policial civil é investigado por acessar dados de integrante da Justiça baiana e familiar

Mandados foram cumpridos em Feira de Santana; investigação apura consultas em sistemas restritos da segurança pública

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:22

PF investiga acesso indevido Crédito: Divulgação

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (25) a Operação Espionagem, que investiga o suposto acesso irregular a sistemas restritos da segurança pública por um policial civil em Feira de Santana, na Bahia.

Segundo as investigações, o policial teria consultado, sem justificativa funcional ou relação com investigações oficiais, dados pessoais e funcionais de um integrante do Poder Judiciário e de um familiar dele.

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana.

A operação foi realizada em conjunto pela PF, pela Força Correcional Especial Integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), pelo Gaeco do Ministério Público da Bahia e pela Polícia Civil.

Os materiais recolhidos durante as buscas serão analisados pelos investigadores. A apuração também pretende verificar se outras pessoas participaram dos acessos investigados.