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Policial de SP mata amigo a tiros durante discussão em Arraial d’Ajuda, na Bahia

O policial afirmou em depoimento que atirou para proteger a esposa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:43

Delegacia de polícia
Delegacia de polícia Crédito: Divulgação

Uma discussão entre amigos terminou com a morte de Jefferson D’Avila Conceição, de 33 anos, em uma casa de temporada em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia. Um policial civil de São Paulo é suspeito de efetuar os disparos na quinta-feira (29). Ninguém foi preso.

O policial afirmou em depoimento que atirou para proteger a esposa. Segundo a versão apresentada por ele, Jefferson agrediu a mulher com um chute e um tapa depois que ela se recusou a entregar o próprio celular. Em seguida, o amigo teria buscado uma faca.

Os três estavam hospedados no imóvel desde domingo (25). Ainda conforme o relato do suspeito, ele e Jefferson consumiram bebidas alcoólicas na praia na quinta-feira e se desentenderam durante o retorno à casa. A esposa do policial também foi ouvida e apresentou uma versão semelhante à do marido.

De acordo com a polícia, o suspeito entregou espontaneamente a arma utilizada nos disparos para a perícia. A casa passou por análise pericial, e as imagens das câmeras de segurança do condomínio serão verificadas para esclarecer as circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação.

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