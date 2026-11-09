Policial militar de 24 anos morre após bater moto em acidente na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:37
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) perdeu um integrante na madrugada deste domingo (8), após um acidente de trânsito em Itabuna, no sul do estado. O soldado Alberto Gomes dos Santos, 24 anos, morreu enquanto pilotava uma motocicleta em um trecho da BR-415.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o soldado perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Alberto fazia parte do efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e estava na PM há três anos.
PRF em ação
A Polícia Militar publicou uma nota de pesar. No comunicado, ressaltou as qualidades do agente e o descreveu como um excelente profissional, "reconhecido pelo comprometimento, dedicação e companheirismo no exercício da atividade policial".
A PM também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda e afirmou que a perda deixa toda a corporação de luto. O corpo do militar foi velado no domingo. O sepultamento estava previsto para esta segunda-feira (9), em Itabuna.