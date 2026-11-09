Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar de 24 anos morre após bater moto em acidente na Bahia

Alberto Gomes dos Santos integrava o 15º Batalhão de Polícia Militar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:37

Soldado de 24 anos morreu em acidente de moto na BR-415
Soldado de 24 anos morreu em acidente de moto na BR-415 Crédito: Reprodução

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) perdeu um integrante na madrugada deste domingo (8), após um acidente de trânsito em Itabuna, no sul do estado. O soldado Alberto Gomes dos Santos, 24 anos, morreu enquanto pilotava uma motocicleta em um trecho da BR-415.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o soldado perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Alberto fazia parte do efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e estava na PM há três anos. 

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
1 de 14
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

A Polícia Militar publicou uma nota de pesar. No comunicado, ressaltou as qualidades do agente e o descreveu como um excelente profissional, "reconhecido pelo comprometimento, dedicação e companheirismo no exercício da atividade policial".

A PM também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda e afirmou que a perda deixa toda a corporação de luto. O corpo do militar foi velado no domingo. O sepultamento estava previsto para esta segunda-feira (9), em Itabuna.

Leia mais

Imagem - Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia é incluída na lista da Interpol após sair do país

Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia é incluída na lista da Interpol após sair do país

Imagem - Operação apreende 392 animais silvestres em feira de rua na Bahia; 23 suspeitos são detidos

Operação apreende 392 animais silvestres em feira de rua na Bahia; 23 suspeitos são detidos

Imagem - Tio abusa de sobrinha de 3 anos, grava violência e compartilha vídeos com pessoas de outros países

Tio abusa de sobrinha de 3 anos, grava violência e compartilha vídeos com pessoas de outros países

Tags:

Bahia Acidente Morto Policial Militar

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 200 municípios da Bahia; veja lista

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 200 municípios da Bahia; veja lista
Imagem - Barulho de explosão assusta, nove candidatos são atendidos e dois desistem de fazer prova do Enem em Salvador

Barulho de explosão assusta, nove candidatos são atendidos e dois desistem de fazer prova do Enem em Salvador
Imagem - Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia é incluída na lista da Interpol após sair do país

Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia é incluída na lista da Interpol após sair do país