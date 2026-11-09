TRAGÉDIA

Policial militar de 24 anos morre após bater moto em acidente na Bahia

Alberto Gomes dos Santos integrava o 15º Batalhão de Polícia Militar

Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:37

Soldado de 24 anos morreu em acidente de moto na BR-415 Crédito: Reprodução

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) perdeu um integrante na madrugada deste domingo (8), após um acidente de trânsito em Itabuna, no sul do estado. O soldado Alberto Gomes dos Santos, 24 anos, morreu enquanto pilotava uma motocicleta em um trecho da BR-415.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o soldado perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Alberto fazia parte do efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e estava na PM há três anos.

PRF em ação 1 de 14

A Polícia Militar publicou uma nota de pesar. No comunicado, ressaltou as qualidades do agente e o descreveu como um excelente profissional, "reconhecido pelo comprometimento, dedicação e companheirismo no exercício da atividade policial".