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Policial militar está entre presos por executar vereador e assessor na Bahia; saiba quem é

Gleiber da Mota Fernandes e Diego Castro Reis foram assassinados em novembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:51

Suspeitos foram presos na operação Sombras da Madrugada
Suspeitos foram presos na operação Sombras da Madrugada Crédito: Reprodução

Um policial militar identificado como Isaac Santos da Boa Morte está entre os dois homens presos nesta quarta-feira (28), suspeitos pelas mortes do vereador Gleiber da Mota Fernandes e do assessor parlamentar Diego Castro Reis. Os homicídios ocorreram em novembro de 2025, em um sítio na zona rural de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. As prisões foram realizadas em Camaçari e Salvador, na Região Metropolitana.

O policial foi preso em Camaçari. Já Wesley Rocha Barbosa, outro preso da operação, teve um mandado de prisão temporária cumprido em Salvador. Um terceiro investigado ainda não foi localizado e é considerado foragido. De acordo com as investigações, o duplo homicídio teria sido encomendado e pago aos executores.

Suspeitos foram presos na operação Sombras da Madrugada

Isaac foi preso na operação Sombras da Madrugada por Reprodução
Wesley foi preso na operação Sombras da Madrugada por Reprodução
Suspeitos foram presos na operação Sombras da Madrugada por Reprodução
Suspeitos foram presos na operação Sombras da Madrugada por Reprodução
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Isaac foi preso na operação Sombras da Madrugada por Reprodução

Na ocasião, Gleiber e Diego estavam em uma propriedade rural quando o local foi invadido. Os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo. O sítio fica em uma área isolada, sem residências próximas, e o acesso é feito por uma estrada de terra. Além das prisões, a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão nos municípios de Santo Amaro e Camaçari.

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola, três celulares e um veículo. Segundo a corporação, o policial militar também foi alvo de outros três mandados de prisão relacionados a homicídios registrados em Santo Amaro. O caso já tinha um suspeito preso. Em dezembro de 2025, Edmar Oliveira de Brito, de 41 anos, foi detido por suspeita de participação nos assassinatos.

Vereador Gleiber Júnior foi assassinado

Vereador Gleiber Júnior por DivulgaçÃO
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior por Divulgação
Gleiber Júnior com Jerônimo por Divulgação
Vereador Gleiber Júnior com eleitores por Divulgação
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Vereador Gleiber Júnior por DivulgaçÃO

Ele trabalhava como assessor do vereador e teve a prisão solicitada após apresentar contradições durante um depoimento, conforme as informações divulgadas sobre a investigação. A operação que resultou nas novas prisões foi coordenada pela 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santo Amaro, com apoio de equipes de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Também participaram o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Polícia Militar da Bahia.

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Tags:

Isaac Santos da boa Morte Policial Militar Preso Vereador E Assessor Mortos

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