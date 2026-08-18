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Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Além da prisão, as autoridades policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Feira de Santana e Santo Estêvão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:54

Operação Sísifo III
Operação Sísifo III Crédito: Divulgação

Um policial penal foi preso preventivamente e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Feira de Santana e Santo Estêvão, no interior da Bahia, nesta terça-feira (18). As ações ocorreram durante a terceira fase da Operação Sífiso, que investiga um esquema de entrada e circulação irregular de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Feira de Santana.

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o esquema teria a participação de pessoas de dentro e de fora do sistema prisional. Durante as ações, foram apreendidos celulares, cartas manuscritas e uma arma de fogo na residência do policial penal.

Operação Sísifo III

Operação Sísifo III por Divulgação
Operação Sísifo III por Divulgação
Operação Sísifo III por Divulgação
Operação Sísifo III por Divulgação
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Operação Sísifo III por Divulgação

De acordo com as investigações, o policial penal teria atuado em articulação com pessoas responsáveis pela entrega de aparelhos e valores fora da unidade prisional, além de internos que receberiam e fariam circular os dispositivos dentro do estabelecimento. A apuração também busca esclarecer a possível obtenção de vantagens financeiras decorrentes da entrada irregular dos equipamentos e de sua utilização pelos custodiados.

A Sífiso III é um desdobramento das investigações iniciadas na Operação Angerona II, que identificou indícios de um esquema de entrada clandestina de celulares em presídios baianos. As apurações apontaram para a possível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, ingresso indevido de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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