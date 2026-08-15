MELHORIAS

Polo da Gente fortalece entidades sociais com benfeitorias e ciclo de capacitações em Camaçari e Dias d'Ávila

A iniciativa é coordenada pelo Cofic, com a participação da Tronox, Indorama, Basf, Bracell, Bahiagás, Braskem, Bayer, Cetrel, Cibra e SNF

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 16:54

Polo da Gente fortalece entidades sociais com benfeitorias e ciclo de capacitações Crédito: Diogo Andrade/ Ag Dudes

O projeto Polo da Gente 2026, iniciativa que promove melhorias na estrutura de entidades que atuam na assistência a moradores de comunidades de Camaçari e Dias d’Ávila, iniciou neste sábado (15) sua etapa de capacitações, qualificando os profissionais para otimizar a gestão dessas instituições. Coordenado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), o Polo da Gente conta com o patrocínio das empresas Tronox, Indorama, Basf, Bracell, Bahiagás, Braskem, Bayer, Cetrel, Cibra e SNF.

Uma das entidades beneficiadas pelo projeto é o Instituto de Ação Social e Desportiva D'Joana, localizada na comunidade de Areias, em Camaçari. Segundo Lidiane Boa Morte, idealizadora e gestora da entidade, o local atende atualmente 193 crianças e adolescentes, promovendo atividades de escrita criativa, balé, futsal, artes, canto, entre outras, no contraturno escolar.

“Tanto as benfeitorias quanto as capacitações deste sábado, que foram sobre primeiros socorros e Norma Regulamentadora 1 - NR1, que estabelece as diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho, são de extrema importância para nossos profissionais e, em última instância, para nossas crianças e adolescentes. Com as ações do Polo da Gente, poderemos ter um espaço mais adequado, com mais conforto, para que os meninos possam fazer as atividades, além de uma equipe mais bem preparada para fazer os atendimentos”, pontua Lidiane.

Outra instituição contemplada pelo Polo da Gente foi a Casa de Amparo ao idoso Irmã Doralice, em Dias d’Ávila. O local atende 27 idosos, oferecendo cuidador 24 horas, cinco refeições por dia, gestão de visitas, apoio de psicólogo e outras atividades. De acordo com Melissa Cunha, vice-presidente e coordenadora da instituição, além das benfeitorias, a capacitação deste sábado foi de extrema relevância para os profissionais da casa que precisam atuar com muitas emergências. “Nós lidamos o tempo todo com momentos sensíveis, como engasgos, variações repentinas nas taxas de açúcar e pressão. Então, a qualificação de nossa equipe é muito importante para oferecer um atendimento cada vez melhor aos nossos idosos”, explica.

“O Polo da Gente reflete nosso compromisso em ir além dos muros industriais e gerar valor real para a sociedade. Ao capacitar e qualificar os profissionais que estão na linha de frente, favorecemos ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para receber a população. As iniciativas do projeto consolidam uma rede de amparo social eficiente, deixando um legado de transformação e inclusão”, destaca Ruth Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação do Cofic para o Polo da Gente.