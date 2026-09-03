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Postagem nas redes sociais pode dar justa causa? Veja o que pode colocar o emprego em risco

Críticas, ofensas, exposição de informações internas e comentários sobre chefes podem ter consequências trabalhistas, mas demissão não é automática

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:40

O Instagram deixou de ser apenas uma rede social e se transformou em uma plataforma de engajamento, vendas e informação (Imagem: Ink Drop | Shutterstock)
Postagem nas redes sociais pode dar justa causa? Veja o que pode colocar o emprego em risco Crédito: Imagem: Ink Drop | Shutterstock

Uma crítica à empresa, um comentário sobre o chefe ou uma publicação feita no perfil pessoal podem parecer assuntos restritos à vida privada. Mas, dependendo do conteúdo, do contexto e da repercussão, uma postagem nas redes sociais pode ultrapassar os limites da esfera pessoal e gerar consequências no trabalho — inclusive uma demissão por justa causa. 

A legislação trabalhista não estabelece uma regra específica para o uso de redes sociais pelos empregados. Nesses casos, a análise parte das hipóteses de falta grave previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como atos que atinjam a honra ou a boa fama do empregador ou de superiores hierárquicos e a violação de segredo da empresa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

“Não é o simples fato de o empregado fazer uma publicação em uma rede social que autoriza uma demissão. É preciso avaliar o que foi publicado, quem foi atingido, a extensão da exposição, a gravidade da conduta e sua eventual relação com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho”, explica a advogada trabalhista Ágatha Flávia Machado Otero, do escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados.

Quando uma postagem pode virar problema?

Com as redes sociais, a separação entre vida pessoal e profissional ficou menos clara. O trabalhador pode usar seu perfil particular para expressar opiniões, inclusive sobre situações vivenciadas no trabalho. Isso não significa, porém, que qualquer publicação esteja livre de consequências.

Entre as situações que podem ganhar relevância trabalhista estão:

  • ofensas dirigidas a chefes ou colegas;
  • acusações ofensivas ou indevidas;
  • exposição de informações internas da empresa;
  • divulgação de dados de clientes;
  • publicação de conteúdos que prejudiquem diretamente a imagem de terceiros;
  • violação de obrigações assumidas no contrato de trabalho.

Por outro lado, uma crítica ou manifestação de opinião sem ofensa ou exposição indevida não deve ser automaticamente tratada como falta grave. “A liberdade de expressão continua existindo dentro e fora do ambiente de trabalho. O ponto de atenção é quando a manifestação deixa de ser uma opinião e passa a configurar uma ofensa, uma exposição indevida ou uma violação de algum dever assumido pelo empregado”, afirma a especialista.

Qualquer postagem pode resultar em justa causa?

Não. Mesmo que a empresa considere determinada publicação inadequada, a justa causa não é uma consequência automática. Por ser a penalidade mais severa na relação de emprego, a medida precisa ser compatível com a gravidade da conduta. Podem ser avaliados fatores como o conteúdo publicado, as circunstâncias, a repercussão, o eventual prejuízo causado e a existência de ocorrências anteriores.

Dependendo do caso, a empresa pode aplicar advertência ou suspensão em vez da demissão. Em situações consideradas suficientemente graves, porém, a justa causa pode ser aplicada diretamente. “A justa causa precisa estar apoiada em uma falta grave. Não basta que a empresa considere uma postagem desagradável ou inadequada. É necessário demonstrar que aquela conduta é suficientemente séria para justificar a ruptura do vínculo por essa modalidade”, explica Ágatha.

Empresa pode vigiar as redes sociais do funcionário?

O cuidado também vale para o empregador. Uma publicação estar disponível na internet não significa que qualquer informação sobre a vida pessoal do funcionário possa ser usada livremente para puni-lo. É preciso analisar a natureza do conteúdo, as circunstâncias e a relação daquela conduta com as obrigações do contrato de trabalho ou com outros interesses juridicamente protegidos.

“A empresa não pode transformar as redes sociais em uma ferramenta de vigilância permanente da vida privada dos empregados”, alerta a advogada. Outro ponto importante é a forma como o conteúdo foi obtido e registrado. Publicações, mensagens, fotografias e outros registros digitais podem servir como elementos de prova em uma disputa trabalhista, mas sua utilização também precisa respeitar os limites legais.

Como evitar problemas?

Para os trabalhadores, a recomendação é ter cuidado principalmente com informações internas, documentos, dados de clientes e conteúdos que exponham colegas ou superiores. Já as empresas devem estabelecer regras claras sobre o uso de redes sociais e analisar individualmente cada situação antes de aplicar uma punição.

Com a velocidade de propagação das redes, uma situação que antes ficaria restrita ao ambiente profissional pode alcançar um público muito maior em poucos minutos. Por isso, segundo a especialista, não é simplesmente a existência de uma postagem que determina uma consequência trabalhista. O que pesa é o conjunto formado pelo conteúdo, contexto, gravidade, exposição e eventual repercussão da conduta.

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