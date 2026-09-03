TRABALHO

Postagem nas redes sociais pode dar justa causa? Veja o que pode colocar o emprego em risco

Críticas, ofensas, exposição de informações internas e comentários sobre chefes podem ter consequências trabalhistas, mas demissão não é automática

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:40

Postagem nas redes sociais pode dar justa causa? Veja o que pode colocar o emprego em risco Crédito: Imagem: Ink Drop | Shutterstock

Uma crítica à empresa, um comentário sobre o chefe ou uma publicação feita no perfil pessoal podem parecer assuntos restritos à vida privada. Mas, dependendo do conteúdo, do contexto e da repercussão, uma postagem nas redes sociais pode ultrapassar os limites da esfera pessoal e gerar consequências no trabalho — inclusive uma demissão por justa causa.

A legislação trabalhista não estabelece uma regra específica para o uso de redes sociais pelos empregados. Nesses casos, a análise parte das hipóteses de falta grave previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como atos que atinjam a honra ou a boa fama do empregador ou de superiores hierárquicos e a violação de segredo da empresa.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

“Não é o simples fato de o empregado fazer uma publicação em uma rede social que autoriza uma demissão. É preciso avaliar o que foi publicado, quem foi atingido, a extensão da exposição, a gravidade da conduta e sua eventual relação com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho”, explica a advogada trabalhista Ágatha Flávia Machado Otero, do escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados.

Quando uma postagem pode virar problema?

Com as redes sociais, a separação entre vida pessoal e profissional ficou menos clara. O trabalhador pode usar seu perfil particular para expressar opiniões, inclusive sobre situações vivenciadas no trabalho. Isso não significa, porém, que qualquer publicação esteja livre de consequências.

Entre as situações que podem ganhar relevância trabalhista estão:

ofensas dirigidas a chefes ou colegas;

acusações ofensivas ou indevidas;

exposição de informações internas da empresa;

divulgação de dados de clientes;

publicação de conteúdos que prejudiquem diretamente a imagem de terceiros;

violação de obrigações assumidas no contrato de trabalho.



Por outro lado, uma crítica ou manifestação de opinião sem ofensa ou exposição indevida não deve ser automaticamente tratada como falta grave. “A liberdade de expressão continua existindo dentro e fora do ambiente de trabalho. O ponto de atenção é quando a manifestação deixa de ser uma opinião e passa a configurar uma ofensa, uma exposição indevida ou uma violação de algum dever assumido pelo empregado”, afirma a especialista.

Qualquer postagem pode resultar em justa causa?

Não. Mesmo que a empresa considere determinada publicação inadequada, a justa causa não é uma consequência automática. Por ser a penalidade mais severa na relação de emprego, a medida precisa ser compatível com a gravidade da conduta. Podem ser avaliados fatores como o conteúdo publicado, as circunstâncias, a repercussão, o eventual prejuízo causado e a existência de ocorrências anteriores.

Dependendo do caso, a empresa pode aplicar advertência ou suspensão em vez da demissão. Em situações consideradas suficientemente graves, porém, a justa causa pode ser aplicada diretamente. “A justa causa precisa estar apoiada em uma falta grave. Não basta que a empresa considere uma postagem desagradável ou inadequada. É necessário demonstrar que aquela conduta é suficientemente séria para justificar a ruptura do vínculo por essa modalidade”, explica Ágatha.

Empresa pode vigiar as redes sociais do funcionário?

O cuidado também vale para o empregador. Uma publicação estar disponível na internet não significa que qualquer informação sobre a vida pessoal do funcionário possa ser usada livremente para puni-lo. É preciso analisar a natureza do conteúdo, as circunstâncias e a relação daquela conduta com as obrigações do contrato de trabalho ou com outros interesses juridicamente protegidos.

“A empresa não pode transformar as redes sociais em uma ferramenta de vigilância permanente da vida privada dos empregados”, alerta a advogada. Outro ponto importante é a forma como o conteúdo foi obtido e registrado. Publicações, mensagens, fotografias e outros registros digitais podem servir como elementos de prova em uma disputa trabalhista, mas sua utilização também precisa respeitar os limites legais.

Como evitar problemas?

Para os trabalhadores, a recomendação é ter cuidado principalmente com informações internas, documentos, dados de clientes e conteúdos que exponham colegas ou superiores. Já as empresas devem estabelecer regras claras sobre o uso de redes sociais e analisar individualmente cada situação antes de aplicar uma punição.