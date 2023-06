Prefeito de Bom Jesus da Lapa é acionado na Justiça por improbidade administrativa

Uma ação civil pública contra o município de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, foi ajuizada pelo Ministério Público (MP) estadual na quinta-feira passada (1º). A ação visa regularizar o Portal da Transparência da cidade, adequando-o às exigências contidas na Lei Complementar 101/2000.



A administração municipal deve, ainda, adequar o portal às alterações introduzidas na Lei Complementar 131/2009; às diretrizes normativas apontadas no relatório da Unidade Técnica do MP; e aos fins estabelecidos na Lei de Acesso à Informação. Em consequência das irregularidades em questão, também foi ajuizada uma ação civil pública contra o prefeito Fábio Nunes Dias (PSD), por ato de improbidade administrativa.