MUITA CHUVA

Prefeitura baiana suspende programação natalina após temporal

Equipes trabalham na recuperação das estruturas para retomar a programação natalina no fim de semana em Conceição do Coité

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:34

Conceição do Coité suspendeu parte da programação natalina após temporal por conta da chuva Crédito: Reprodução

Após registrar fortes chuvas e ventos intensos, a cidade de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia, teve parte da programação natalina suspensa devido aos danos causados às peças da decoração de Natal. A situação ocorreu na noite de terça-feira (17).

De acordo com um comunicado publicado pela gestão municipal nas redes sociais, as apresentações da Trupe de Natal, previstas para estudantes da rede municipal de ensino, foram suspensas por questões de segurança.

Segundo a prefeitura, equipes de manutenção foram mobilizadas para retirar e recuperar as peças danificadas. A previsão é de que as estruturas sejam reinstaladas o mais breve possível, garantindo a continuidade da programação natalina neste fim de semana.

A gestão municipal informou ainda que segue monitorando as condições climáticas e mantém suas equipes em alerta. Eventuais alterações na programação serão comunicadas por meio dos canais oficiais da prefeitura.