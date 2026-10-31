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Prefeitura de cidade na Bahia reduz horários de aula da rede municipal por conta do calor de até 38°C

Medida em Paulo Afonso atinge os turnos da manhã, da tarde e a educação integral

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:32

Paulo Afonso
Paulo Afonso Crédito: Divulgação

O calor levou a Prefeitura de Paulo Afonso, no norte da Bahia, a reduzir temporariamente os horários das aulas nas escolas da rede municipal. A alteração entrou em vigor na quinta-feira (29) e segue até 16 de dezembro de 2026, segundo comunicado da Secretaria Municipal de Educação.

A medida ocorre em meio a dias de temperaturas elevadas no município. O calor continuou após a entrada em vigor dos novos horários. Na sexta-feira (30), Paulo Afonso tinha 37°C às 16h, com umidade relativa do ar de 26%, segundo informações da Climatempo. Para este sábado (31), a previsão é de mínima de 24°C e máxima de 38°C e no domingo os termômetros também podem alcançar 38°C.

Com a mudança, os estudantes do turno matutino passam a ter aulas das 7h às 10h20. À tarde, as atividades ficam concentradas entre 13h e 16h20. Para a educação integral, o funcionamento será das 7h às 16h. As creches mantêm os horários habituais.

Comunicado
Comunicado Crédito: Divulgação

Segundo a gestão municipal, a redução busca preservar a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e demais profissionais da educação durante o período de calor.

A prefeitura afirma que a reorganização também prevê a continuidade da aprendizagem, a oferta da alimentação escolar e o cumprimento da carga horária letiva. O comunicado não detalha como essa carga será assegurada durante a vigência dos horários reduzidos.

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