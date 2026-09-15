RECONHECIMENTO

Prêmio elege programa de estágio mais inovador da Bahia; conheça o vencedor

Programa da Bracell alcançou 94% de satisfação, efetivou 42% dos participantes e agora disputará a etapa nacional do Prêmio IEL

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:38

Prêmio IEL reconheceu programa da Bracell Crédito: Divulgação

O Programa de Estágio da Bracell conquistou o primeiro lugar na categoria “Estágio – Empresa Inovadora” da 23ª edição do Prêmio IEL Bahia 2026. Com o resultado, a companhia representará o estado na etapa nacional da premiação, prevista para 2 de dezembro, em Curitiba, no Paraná.

A cerimônia estadual foi promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia), na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador. A iniciativa da Bracell foi reconhecida pelas ações de formação profissional, pelo desenvolvimento de competências ligadas à cultura da empresa e pelas estratégias adotadas para atrair e reter novos talentos.

Criado em 2023, o programa passou por mudanças ao longo dos últimos três anos para acompanhar as demandas da companhia e ampliar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Segundo a Bracell, 42% dos 31 participantes foram contratados após o período de estágio.

Todos os integrantes também participaram de atividades de desenvolvimento, que somaram mais de 126 horas de capacitação. O programa registrou índice de satisfação de 9,8 e alcançou 94% de aprovação, além de receber a classificação “Ouro” no diagnóstico elaborado pelo IEL Bahia.

Entre os participantes, 77% são pessoas negras e 69% são mulheres, números que, segundo a empresa, refletem o avanço das ações voltadas à diversidade.

Em 2025, a companhia implementou o chamado Estudo Tripartite, que reuniu avaliações de estagiários, gestores e mentores. O levantamento buscou identificar as competências consideradas mais importantes para o desenvolvimento dos profissionais e para os objetivos da organização.

A partir desse diagnóstico, foi criada uma Trilha de Aprendizagem que combina capacitação técnica, desenvolvimento comportamental e experiências práticas. A metodologia também permitiu identificar pontos em comum entre as avaliações dos três grupos, oportunidades de aperfeiçoamento e demandas futuras relacionadas ao negócio.

A coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell Bahia, Fernanda Torres, afirmou que o reconhecimento indica que a proposta adotada pela companhia pode servir de referência para outros programas de estágio.

“A Bracell investe no desenvolvimento de seus profissionais em todos os níveis, porque é um dos pilares centrais para garantir a sustentabilidade e o crescimento dos negócios. Por isso, ao criar o Programa de Estágio, apostamos em uma abordagem inovadora baseada em escuta ativa e aprendizagem estruturada para oferecer a melhor experiência para os novos talentos dentro da companhia”, afirma.

Bracell acumula premiações

Esta é a terceira vez que a Bracell obtém destaque no Prêmio IEL Bahia. Em 2023 e 2024, a empresa também ficou em primeiro lugar com projetos desenvolvidos por estagiários.