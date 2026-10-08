BAHIA

Preso por receber R$ 286 mil de milícia, tenente-coronel da PM foi exonerado da direção de colégio militar

Luiz Augusto Normanha de Carvalho deixou o cargo de diretor do Colégio da PM de Bom Jesus da Lapa em setembro

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:47

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia Crédito: Reprodução

Preso por envolvimento com uma milícia na Bahia, o tenente-coronel da PM, Luiz Augusto Normanha de Carvalho, foi exonerado da direção do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa em setembro de 2025. A saída aconteceu um mês antes do militar virar alvo de uma operação após investigadores detectarem pagamentos de um líder da milícia para o policial que chegaram a R$ 286 mil.

Antes de dirigir o colégio, Normanha esteve à frente da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Santa Maria da Vitória até 2023. A unidade atende municípios do oeste baiano, mesma região onde, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), atuava o grupo investigado. Dados do Portal da Transparência mostram que, enquanto ocupava a função, ele recebia R$ 20,8 mil de salário.

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia 1 de 5

Normanha foi preso preventivamente durante a terceira fase da Operação Terra Justa. O tenente-coronel é alvo de denúncia do MP-BA por corrupção passiva militar e é investigado por supostamente receber dinheiro para não combater a atuação de uma milícia armada na região de Correntina.

De acordo com a acusação, o policial teria recebido R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, denunciado e condenado por liderar uma milícia que teria atuado por mais de dez anos na região. Segundo o MP-BA, o grupo oferecia serviços de segurança privada a grileiros e ameaçava comunidades tradicionais para expulsá-las de suas terras.

As investigações apontam que os pagamentos a Normanha eram frequentes. A maior parte dos repasses seria de aproximadamente R$ 15 mil por mês. O Ministério Público também identificou o pagamento de boletos referentes à faculdade da filha do policial e de outras despesas pessoais. Para os investigadores, os valores teriam como objetivo fazer com que o oficial deixasse de cumprir suas funções no combate à milícia.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda 1 de 5

A denúncia também aponta uma suposta relação de favorecimento entre Normanha e o grupo investigado. A prisão ocorreu em uma ação conjunta do MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça Militar, com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Força Correicional Especial Integrada (Force) e a Corregedoria da Polícia Militar