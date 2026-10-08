Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso por receber R$ 286 mil de milícia, tenente-coronel da PM foi exonerado da direção de colégio militar

Luiz Augusto Normanha de Carvalho deixou o cargo de diretor do Colégio da PM de Bom Jesus da Lapa em setembro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:47

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia Crédito: Reprodução

Preso por envolvimento com uma milícia na Bahia, o tenente-coronel da PM, Luiz Augusto Normanha de Carvalho, foi exonerado da direção do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa em setembro de 2025. A saída aconteceu um mês antes do militar virar alvo de uma operação após investigadores detectarem pagamentos de um líder da milícia para o policial que chegaram a R$ 286 mil. 

Antes de dirigir o colégio, Normanha esteve à frente da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Santa Maria da Vitória até 2023. A unidade atende municípios do oeste baiano, mesma região onde, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), atuava o grupo investigado. Dados do Portal da Transparência mostram que, enquanto ocupava a função, ele recebia R$ 20,8 mil de salário.

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
1 de 5
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução

Normanha foi preso preventivamente durante a terceira fase da Operação Terra Justa. O tenente-coronel é alvo de denúncia do MP-BA por corrupção passiva militar e é investigado por supostamente receber dinheiro para não combater a atuação de uma milícia armada na região de Correntina.

De acordo com a acusação, o policial teria recebido R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, denunciado e condenado por liderar uma milícia que teria atuado por mais de dez anos na região. Segundo o MP-BA, o grupo oferecia serviços de segurança privada a grileiros e ameaçava comunidades tradicionais para expulsá-las de suas terras.

As investigações apontam que os pagamentos a Normanha eram frequentes. A maior parte dos repasses seria de aproximadamente R$ 15 mil por mês. O Ministério Público também identificou o pagamento de boletos referentes à faculdade da filha do policial e de outras despesas pessoais. Para os investigadores, os valores teriam como objetivo fazer com que o oficial deixasse de cumprir suas funções no combate à milícia.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
1 de 5
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais

A denúncia também aponta uma suposta relação de favorecimento entre Normanha e o grupo investigado. A prisão ocorreu em uma ação conjunta do MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça Militar, com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Força Correicional Especial Integrada (Force) e a Corregedoria da Polícia Militar

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao tenente-coronel em Santa Maria da Vitória. As acusações contra Normanha ainda são objeto do processo judicial. A prisão preventiva e as medidas de busca foram determinadas pela Justiça após o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público.

Leia mais

Imagem - Diretor de colégio militar e ex-comandante: quem é o tenente-coronel preso por ligação com milícia na Bahia

Diretor de colégio militar e ex-comandante: quem é o tenente-coronel preso por ligação com milícia na Bahia

Imagem - Tenente-coronel da PM é preso após receber R$ 286 mil de líder de milícia na Bahia

Tenente-coronel da PM é preso após receber R$ 286 mil de líder de milícia na Bahia

Tags:

Tenente-coronel Preso Dinheiro de Milícia

Mais recentes

Imagem - Vinte suspeitos de integrar facção são presos na Bahia e em São Paulo

Vinte suspeitos de integrar facção são presos na Bahia e em São Paulo
Imagem - Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa

Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa
Imagem - Mergulhadores encontram cerca de 150 kg de cocaína em navio no mar de Salvador

Mergulhadores encontram cerca de 150 kg de cocaína em navio no mar de Salvador