Primeiro reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana é indicado ao Nobel da Paz

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:25
O médico Geraldo Leite, primeiro reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2027. A proposta foi apresentada pelo presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes. A indicação recebeu apoio da Câmara Municipal de Feira de Santana na última quarta-feira (26).
Natural de Aracaju, em Sergipe, Geraldo Leite nasceu em 23 de abril de 1926 e completou 100 anos de idade. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 1950, construiu grande parte da trajetória profissional na Bahia.
Entre as funções exercidas, foi o primeiro reitor da Uefs, presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e diretor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública por dois mandatos consecutivos, em 1993 e 1997. Também fundou o Instituto Bahiano de História da Medicina e é Membro Emérito da Academia de Medicina da Bahia (AMB).
Aos 96 anos, em 2022, lançou o primeiro livro de uma trilogia sobre o amigo e médico José Silveira (1904-2001), fundador do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), em Salvador, em 1937.
Com um extenso currículo e cidadania feirense, Geraldo Leite foi descrito como “um homem além do seu tempo” pelo vereador Jorge Oliveira, autor da Moção de Apoio da Câmara.
Segundo o parlamentar, a trajetória e as obras do médico estão “imortalizadas nos corações e mentes de todos que o conheceram e o conhecem”. Membro Honorário da Academia Feirense de Letras, Geraldo Leite tem uma indicação “mais do que justa”, segundo Jorge Oliveira.