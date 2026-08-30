Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeiro reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana é indicado ao Nobel da Paz

Proposta foi apresentada pelo presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:25

Indicação do médico Geraldo Leite ao Prêmio Nobel da Paz
Indicação do médico Geraldo Leite ao Prêmio Nobel da Paz Crédito: Reprodução

O médico Geraldo Leite, primeiro reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2027. A proposta foi apresentada pelo presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes. A indicação recebeu apoio da Câmara Municipal de Feira de Santana na última quarta-feira (26).

Natural de Aracaju, em Sergipe, Geraldo Leite nasceu em 23 de abril de 1926 e completou 100 anos de idade. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 1950, construiu grande parte da trajetória profissional na Bahia.

Entre as funções exercidas, foi o primeiro reitor da Uefs, presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e diretor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública por dois mandatos consecutivos, em 1993 e 1997. Também fundou o Instituto Bahiano de História da Medicina e é Membro Emérito da Academia de Medicina da Bahia (AMB).

Aos 96 anos, em 2022, lançou o primeiro livro de uma trilogia sobre o amigo e médico José Silveira (1904-2001), fundador do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), em Salvador, em 1937.

Com um extenso currículo e cidadania feirense, Geraldo Leite foi descrito como “um homem além do seu tempo” pelo vereador Jorge Oliveira, autor da Moção de Apoio da Câmara.

Segundo o parlamentar, a trajetória e as obras do médico estão “imortalizadas nos corações e mentes de todos que o conheceram e o conhecem”. Membro Honorário da Academia Feirense de Letras, Geraldo Leite tem uma indicação “mais do que justa”, segundo Jorge Oliveira.

Mais recentes

Imagem - Programa vai recuperar prédios históricos na Barroquinha e Baixa dos Sapateiros

Programa vai recuperar prédios históricos na Barroquinha e Baixa dos Sapateiros
Imagem - Vai chover em Salvador? Veja a previsão do tempo para esta semana

Vai chover em Salvador? Veja a previsão do tempo para esta semana
Imagem - Jovem de 18 anos é sequestrada por grupo que procurava ex-namorado na Bahia

Jovem de 18 anos é sequestrada por grupo que procurava ex-namorado na Bahia