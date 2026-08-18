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Principal suspeito de matar nutricionista durante viagem de carro por aplicativo em Guarajuba é preso

Larissa Pavan de Assis foi morta em dezembro de 2024; suspeito foi preso nesta terça (18)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:21

Fábio Ribeiro é suspeito de matar Larissa Pavan de Assis
Fábio Ribeiro é suspeito de matar Larissa Pavan de Assis Crédito: Reprodução

O principal suspeito do assassinato da nutricionista Larissa Pavan se entregou na Polinter, em Salvador, no final da tarde desta terça-feira (18). Fábio Ribeiro integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), como o 3 de Espadas.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido desde a época do crime.

Nutricionista Larissa Pavan foi morta em Guarajuba

Larissa Pavan de Assis por Reprodução
Jovem foi morta em Guarajuba por Reprodução
Jovem foi morta em Guarajuba por Reprodução
Jovem foi morta a tiros durante viagem por aplicativo por Reprodução / Redes sociais
Larissa Pavan por Reprodução/Redes Sociais
Fábio Ribeiro é suspeito de matar Larissa Pavan de Assis por Reprodução
Jovem foi morta em Guarajuba por Reprodução
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Larissa Pavan de Assis por Reprodução

Larissa foi morta após um ataque a tiros em Guarajuba, localidade da orla de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ataque também deixou ferido o motorista do veículo em que a vítima estava. O crime ocorreu em 7 de dezembro de 2024.

Segundo a polícia, Larissa era passageira e estava acompanhada de dois irmãos, que não ficaram feridos. Natural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, ela estava hospedada com a família em Guarajuba. Naquele sábado, o grupo retornava de um passeio em Salvador quando um homem não identificado efetuou disparos de dentro de outro carro que se aproximou e atingiu o veículo da família.

De acordo com a polícia, o suspeito teria atirado contra o carro das vítimas após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.

O motorista que transportava Larissa foi atingido por estilhaços na perna e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele sobreviveu. Larissa, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do ataque.

Em julho de 2025, um homem foi preso suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado em Guarajuba.

Em junho deste ano, Marlon Ribeiro dos Santos, conhecido como “Nove de Ouro” do Baralho do Crime, também foi preso por suspeita de participação no homicídio. Ele foi localizado em uma residência na região de Abaís, no litoral sul de Sergipe.

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