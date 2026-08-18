BAHIA

Principal suspeito de matar nutricionista durante viagem de carro por aplicativo em Guarajuba é preso

Larissa Pavan de Assis foi morta em dezembro de 2024; suspeito foi preso nesta terça (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:21

Fábio Ribeiro é suspeito de matar Larissa Pavan de Assis Crédito: Reprodução

O principal suspeito do assassinato da nutricionista Larissa Pavan se entregou na Polinter, em Salvador, no final da tarde desta terça-feira (18). Fábio Ribeiro integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), como o 3 de Espadas.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido desde a época do crime.

Nutricionista Larissa Pavan foi morta em Guarajuba 1 de 7

Larissa foi morta após um ataque a tiros em Guarajuba, localidade da orla de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ataque também deixou ferido o motorista do veículo em que a vítima estava. O crime ocorreu em 7 de dezembro de 2024.

Segundo a polícia, Larissa era passageira e estava acompanhada de dois irmãos, que não ficaram feridos. Natural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, ela estava hospedada com a família em Guarajuba. Naquele sábado, o grupo retornava de um passeio em Salvador quando um homem não identificado efetuou disparos de dentro de outro carro que se aproximou e atingiu o veículo da família.

De acordo com a polícia, o suspeito teria atirado contra o carro das vítimas após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.

O motorista que transportava Larissa foi atingido por estilhaços na perna e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele sobreviveu. Larissa, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do ataque.

Em julho de 2025, um homem foi preso suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado em Guarajuba.