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Procurado por estupro e tortura, foragido é preso após pedir Pix para tratamento nas redes sociais

Homem alegava ter sido agredido em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:38

A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur/Porto Seguro)
A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur/Porto Seguro) Crédito: Google Street View

Um homem de 53 anos, foragido há cinco anos por crimes de estupro de vulnerável e tortura, foi preso neste domingo (13), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ele foi localizado após pedir ajuda financeira nas redes sociais para custear despesas médicas decorrentes de uma agressão.

De acordo com a Polícia Civil, o homem vivia em Porto Seguro, onde trabalhava como vendedor ambulante, usava um nome falso e era conhecido na região. No entanto, ele tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto.

A identificação ocorreu após o cruzamento de informações. A polícia localizou uma publicação em que o homem relatava ter sido agredido fisicamente por um turista, no dia 4 de setembro, e pedia contribuições para o tratamento médico por meio de uma chave Pix vinculada à esposa. O caso, no entanto, não foi registrado formalmente em uma delegacia.

A partir das informações divulgadas nas redes sociais, equipes policiais realizaram levantamentos e identificaram o homem como foragido. Ele residia na orla norte do município.

Após o cumprimento dos mandados de prisão, o homem foi apresentado à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

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