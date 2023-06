Procurado por violência doméstica é preso pela PRF na BR-101

Um homem procurado por violência doméstica foi preso neste sábado (3), na BR-101, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi encontrado durante uma fiscalização no KM 388 da rodovia, na altura de Ibirapitanga. A equipe fez a abordagem parando um Fiat Uno. Ao verificar os dados do homem, os agentes localizaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar de Feira de Santana.

Moto adulterada No dia anterior, um homem foi detido com uma moto adulterada na BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.