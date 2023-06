Produção pecuária avança com integração à lavoura

Com três municípios entre os dez maiores produtores de gado da Bahia, e liderando a lista com Luís Eduardo Magalhães, o Oeste da Bahia avança também na produção pecuária. À frente de centros produtores tradicionais, como Itapetinga, no Sudoeste, Luís Eduardo é o município baiano com o maior número de bovinos encaminhados para a abate, de acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com quase 60 mil cabeças. Em segundo lugar, aparece outro município da região, Jaborandi, com pouco mais de 26 mil. Correntina também integra o Top 10, com 21 mil bovinos abatidos em 2022.