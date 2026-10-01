SINDICÂNCIA

Professor da Uesc vira alvo de investigação após denúncias de assédio e perseguição de estudantes

Comissão terá 30 dias úteis para aprofundar investigação iniciada em procedimento preliminar.

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:37

Uesc Crédito: Reprodução

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) instaurou uma sindicância para aprofundar a apuração de uma denúncia apresentada por estudantes contra um professor da instituição. O procedimento foi aberto após as conclusões de uma investigação preliminar e vai analisar possíveis condutas ocorridas no ambiente acadêmico, de acordo com informações do Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).

A denúncia foi apresentada ao Departamento de Ciências Exatas por discentes e envolve, segundo a Portaria nº 653/2026, publicada nesta quarta-feira (30), suspeitas de assédio moral e perseguição. O documento também menciona suposto direcionamento de notas e atos que teriam provocado constrangimento no ambiente acadêmico.

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Outro ponto que será analisado é a realização de atividades de ensino na modalidade remota sem respaldo formal ou autorização prévia. A sindicância tem como objetivo aprofundar as informações reunidas durante uma investigação preliminar instaurada anteriormente. O professor em questão é um substituto do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas admitido em setembro de 2024

Para conduzir o procedimento, a Reitoria designou professores que terão 30 dias úteis para concluir os trabalhos e apresentar um relatório final. A abertura do procedimento não representa conclusão sobre as acusações, que ainda serão apuradas pela comissão designada pela universidade.