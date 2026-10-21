VIOLÊNCIA

Professor de jiu-jítsu é baleado dentro de academia na Bahia; PM da reserva é suspeito

Vítima foi atingida no tornozelo; caso foi registrado em Saubara, no Recôncavo

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:43

Delegacia Territorial de Saubara Crédito: Google Street View

Um homem de 49 anos foi baleado na noite desta terça-feira (20), no município de Saubara, no Recôncavo baiano. Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a vítima relatou que os disparos teriam sido efetuados por um policial militar da reserva remunerada.

O crime ocorreu na Rua do Porto, no Loteamento Recanto do Mar. De acordo com a PM, equipes da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ferido no tornozelo direito. O veículo da vítima também foi atingido pelos tiros.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar da região e, posteriormente, transferido para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Equipes policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

A Delegacia Territorial de Saubara investiga as circunstâncias do crime. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e exames de lesão corporal, e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

A Polícia Militar informou que acompanhará as investigações e adotará as medidas cabíveis dentro de suas competências.