PREMIAÇÃO

Professor do Ifba ganha Prêmio Jabuti com livro sobre racismo na infância

Radicado na Bahia há 34 anos, Manuel Alves de Sousa Junior venceu na categoria Educação

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:22

Manuel Alves de Sousa Junior Crédito: Divulgação

Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade é a proposta do livro que levou o professor e pesquisador Manuel Alves de Sousa Junior a conquistar a categoria Educação do 68º Prêmio Jabuti. Publicada pela Editora Schreiben, a obra foi anunciada como vencedora na terça-feira (27), durante cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista.

Radicado na Bahia há 34 anos, Manuel leciona no Instituto Federal da Bahia (Ifba), no campus Lauro de Freitas. No livro, o autor discute a importância de abordar identidade, diferenças e relações raciais desde os primeiros anos de vida, tema que também atravessa sua atuação acadêmica.

“Esse reconhecimento não é apenas sobre um livro, mas sobre a importância de falar de racismo e diversidade desde a infância, com responsabilidade e compromisso com a educação”, afirmou o professor.

Historiador e doutor em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Manuel tem 32 livros publicados, com trabalhos nas áreas de educação, história, cultura e relações raciais. Atualmente, coordena a Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena do Ifba.

O pesquisador também leva essas discussões a outros públicos como colunista do Soteroprosa e administrador do perfil @debateracialpolitico, voltado a relações raciais e política. Com a premiação, espera ampliar o alcance do debate proposto no livro.

“Espero que essa conquista ajude a levar essa conversa a mais escolas, famílias e espaços de formação. Agradeço a todas as pessoas que fazem parte da minha trajetória e que acreditam na construção de uma educação antirracista”, declarou.

A vitória no Jabuti se soma a outras atividades do autor em 2026. Em janeiro, ele foi eleito para a Academia de Cultura da Bahia e, mais recentemente, passou a integrar a Academia de Cultura e Artes de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Neste ano, também participou das bienais do livro da Bahia e de São Paulo.