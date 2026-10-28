SUL DO ESTADO

Professor é preso suspeito de abusar de adolescente de 13 anos dentro de escola na Bahia

Segundo a Polícia Civil, o homem impediu a saída do estudante de uma sala de aula em Teixeira de Freitas; adolescente contou o ocorrido à família, que denunciou o caso

Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:10

Sala de aula Crédito: Reprodução

Um adolescente de 13 anos foi impedido de sair de uma sala de aula pelo próprio professor, suspeito de praticar atos libidinosos contra ele dentro de uma instituição de ensino em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O homem, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira (27), após a denúncia.

De acordo com as informações da ocorrência, o crime aconteceu durante a tarde. Depois de deixar a escola, o adolescente contou aos familiares o que havia acontecido. A família procurou a Polícia Civil para registrar a denúncia.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A vítima foi encaminhada para exame pericial e atendimento psicossocial oferecido pelo município. Também foram solicitados outros exames, incluindo procedimentos para coleta e confronto de material genético, que devem auxiliar na investigação.

A prisão foi realizada por policiais do plantão da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. O homem é suspeito de estupro de vulnerável.