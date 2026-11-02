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Professora morre em acidente com duas vítimas fatais e quatro feridos em estrada da Bahia

Conhecida como Del, Adelina Alves de Almeida foi homenageada por Secretaria Municipal de Educação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:00

Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo
Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo Crédito: Reprodução

A professora Adelina Alves de Almeida, conhecida carinhosamente como Del, está entre as duas vítimas fatais de um acidente envolvendo um caminhão e dois carros na BR-407, em Ponto Novo, no norte da Bahia. A colisão frontal aconteceu por volta das 17h deste sábado (31), no km 185 da rodovia, e também deixou quatro pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Adelina era educadora em Santanópolis, município que fica na região de Feira de Santana. Após a confirmação da morte, a Secretaria Municipal de Educação publicou uma nota de pesar em homenagem à professora e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo

Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo por Reprodução
Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo por Reprodução
Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo por Reprodução
Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo por Reprodução
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Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo por Reprodução

No comunicado, a pasta destacou a trajetória da educadora e sua contribuição para o ensino no município. “Sua dedicação, sua história e sua contribuição para a nossa educação permanecerão em nossas lembranças. Descanse em paz, pró Adelina”, declarou a secretaria.

A PRF confirmou que o acidente deixou duas pessoas mortas e quatro feridas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre a identidade da segunda vítima fatal.

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Professora Está Entre os Mortos de Acidente em Ponto Novo

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