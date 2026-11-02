TRAGÉDIA

Professora morre em acidente com duas vítimas fatais e quatro feridos em estrada da Bahia

Conhecida como Del, Adelina Alves de Almeida foi homenageada por Secretaria Municipal de Educação

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:00

Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo Crédito: Reprodução

A professora Adelina Alves de Almeida, conhecida carinhosamente como Del, está entre as duas vítimas fatais de um acidente envolvendo um caminhão e dois carros na BR-407, em Ponto Novo, no norte da Bahia. A colisão frontal aconteceu por volta das 17h deste sábado (31), no km 185 da rodovia, e também deixou quatro pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Adelina era educadora em Santanópolis, município que fica na região de Feira de Santana. Após a confirmação da morte, a Secretaria Municipal de Educação publicou uma nota de pesar em homenagem à professora e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

Professora está entre os mortos de acidente em Ponto Novo 1 de 4

No comunicado, a pasta destacou a trajetória da educadora e sua contribuição para o ensino no município. “Sua dedicação, sua história e sua contribuição para a nossa educação permanecerão em nossas lembranças. Descanse em paz, pró Adelina”, declarou a secretaria.