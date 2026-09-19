EDUCAÇÃO

Professores fazem prova nacional neste domingo na Bahia; veja horários e locais

Prova Nacional Docente será aplicada em 46 cidades baianas; mais de 2,3 mil policiais e bombeiros participarão da operação

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:50

PND 2026: veja horário da prova, fechamento dos portões e esquema de segurança na Bahia Crédito: Divulgação/Inep

A Prova Nacional Docente (PND) 2026 será aplicada neste domingo (20) em todo o país, inclusive em 46 cidades da Bahia. Para os candidatos baianos, os portões serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h. A prova começa às 13h30 e termina às 19h, seguindo o horário oficial de Brasília.

Antes de sair de casa, o participante deve conferir o endereço indicado no Cartão de Confirmação e planejar o trajeto para chegar com antecedência. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também alerta que o preenchimento do questionário correspondente ao perfil do participante é obrigatório para visualizar o local de prova no Sistema PND. O prazo termina às 23h59 deste sábado (19).

Confira o cronograma da Prova Nacional Docente (PND) 1 de 4

A PND utiliza a mesma avaliação teórica do Enade das Licenciaturas e é dividida em duas partes. A Formação Geral Docente tem 30 questões objetivas e uma questão discursiva, enquanto o Componente Específico reúne 50 questões objetivas relacionadas à área de licenciatura escolhida.

A nota varia de 0 a 100 pontos. As questões objetivas correspondem a 80% da nota, e a discursiva representa os outros 20%. Em 2026, são avaliadas 21 áreas, entre elas Pedagogia, Educação Física, História, Geografia, Matemática, Letras, Biologia, Física, Química, Artes Visuais e Filosofia. Ciências da Natureza, Dança, Letras Espanhol e Teatro entraram na avaliação neste ano.

Segurança reforçada na Bahia

Mais de 2,3 mil policiais e bombeiros atuarão durante a aplicação da PND na Bahia. O efetivo será empregado na escolta dos malotes de provas, nos locais de aplicação e no perímetro dos exames.

A operação contará ainda com cerca de 900 viaturas, 3 mil câmeras, tecnologias de Reconhecimento Facial e de Placas e rádios LTE.

A partir das 7h deste domingo, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ativará o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Salvador, para acompanhar a operação até as 22h. A estrutura reunirá representantes das Polícias Militar, Civil e Técnica, Corpo de Bombeiros, órgãos da SSP, Polícias Federal e Rodoviária Federal, secretarias municipais e empresas prestadoras de serviço, totalizando 24 órgãos.

Outros 19 Centros Integrados de Comunicação também serão ativados em diferentes regiões do estado para acompanhar a operação nas 46 cidades baianas onde haverá aplicação da prova.

Confira os horários da PND

12h: abertura dos portões

13h: fechamento dos portões

13h30: início da prova

19h: encerramento

O Inep informa ainda que os cadernos de prova, os gabaritos preliminares e a grade de correção da questão discursiva serão divulgados no dia 24 de setembro. O resultado final está previsto para 15 de dezembro.

Para que serve

Aplicada por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas), a PND tem como objetivo principal avaliar a qualidade da formação dos estudantes concluintes de cursos de licenciatura.