Professores fazem prova nacional neste domingo na Bahia; veja horários e locais

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Mariana Rios
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:50
A Prova Nacional Docente (PND) 2026 será aplicada neste domingo (20) em todo o país, inclusive em 46 cidades da Bahia. Para os candidatos baianos, os portões serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h. A prova começa às 13h30 e termina às 19h, seguindo o horário oficial de Brasília.
Antes de sair de casa, o participante deve conferir o endereço indicado no Cartão de Confirmação e planejar o trajeto para chegar com antecedência. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também alerta que o preenchimento do questionário correspondente ao perfil do participante é obrigatório para visualizar o local de prova no Sistema PND. O prazo termina às 23h59 deste sábado (19).
Confira o cronograma da Prova Nacional Docente (PND)
A PND utiliza a mesma avaliação teórica do Enade das Licenciaturas e é dividida em duas partes. A Formação Geral Docente tem 30 questões objetivas e uma questão discursiva, enquanto o Componente Específico reúne 50 questões objetivas relacionadas à área de licenciatura escolhida.
A nota varia de 0 a 100 pontos. As questões objetivas correspondem a 80% da nota, e a discursiva representa os outros 20%. Em 2026, são avaliadas 21 áreas, entre elas Pedagogia, Educação Física, História, Geografia, Matemática, Letras, Biologia, Física, Química, Artes Visuais e Filosofia. Ciências da Natureza, Dança, Letras Espanhol e Teatro entraram na avaliação neste ano.
Mais de 2,3 mil policiais e bombeiros atuarão durante a aplicação da PND na Bahia. O efetivo será empregado na escolta dos malotes de provas, nos locais de aplicação e no perímetro dos exames.
A operação contará ainda com cerca de 900 viaturas, 3 mil câmeras, tecnologias de Reconhecimento Facial e de Placas e rádios LTE.
A partir das 7h deste domingo, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ativará o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Salvador, para acompanhar a operação até as 22h. A estrutura reunirá representantes das Polícias Militar, Civil e Técnica, Corpo de Bombeiros, órgãos da SSP, Polícias Federal e Rodoviária Federal, secretarias municipais e empresas prestadoras de serviço, totalizando 24 órgãos.
Outros 19 Centros Integrados de Comunicação também serão ativados em diferentes regiões do estado para acompanhar a operação nas 46 cidades baianas onde haverá aplicação da prova.
12h: abertura dos portões
13h: fechamento dos portões
13h30: início da prova
19h: encerramento
O Inep informa ainda que os cadernos de prova, os gabaritos preliminares e a grade de correção da questão discursiva serão divulgados no dia 24 de setembro. O resultado final está previsto para 15 de dezembro.
Aplicada por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas), a PND tem como objetivo principal avaliar a qualidade da formação dos estudantes concluintes de cursos de licenciatura.
Além do diagnóstico educacional, o desempenho no exame funciona como porta de entrada para a carreira docente pública. A nota subsidia etapas de concursos públicos e processos seletivos nas esferas municipal, estadual e federal para a contratação de professores da educação básica.