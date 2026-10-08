FÉ E DEVOÇÃO

Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa

Espaço será inaugurado neste domingo (11), após iniciativa de romeiro que decidiu antecipar o cumprimento de uma promessa feita ao santo guerreiro

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:22

Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa Crédito: Divulgação

Uma promessa feita em meio à fé e à devoção vai ganhar um espaço permanente no Santuário do Bom Jesus da Lapa, um dos principais destinos de peregrinação religiosa do Brasil. Neste domingo (11), das 11h às 15h, será inaugurada a Gruta de São Jorge, no complexo religioso conhecido como a Capital Baiana da Fé.

A iniciativa partiu do romeiro e devoto Greymo Fernandes, que frequenta o Santuário há cerca de uma década. A história começou em 23 de fevereiro deste ano, quando ele procurou o padre Cristóvão, administrador do Santuário, para apresentar o desejo de criar no local uma gruta dedicada a São Jorge.

Romaria em Bom Jesus da Lapa 1 de 7

O projeto nasceu de uma promessa pessoal. Greymo conta que pediu a intercessão de São Jorge junto ao Bom Jesus da Lapa para alcançar duas graças. Em troca, prometeu levar uma imagem do santo guerreiro ao Santuário e colaborar para a criação de um espaço dedicado à devoção. Com o passar dos meses e diante da expectativa de que os pedidos fossem atendidos, o romeiro decidiu não esperar pelo desfecho para cumprir a promessa.

“Percebendo que as graças pelas quais eu havia pedido começaram a se desenhar para acontecer, senti no coração que não deveria esperar. Decidi antecipar a vinda da imagem de São Jorge para o Santuário, cumprindo minha promessa e dando início à realização desse sonho”, afirma Greymo.

Nova gruta será espaço de oração para romeiros

A construção contou com a acolhida e o apoio dos padres Roque, reitor do Santuário, e Cristóvão, administrador do local. Para Greymo, a inauguração representa mais do que o cumprimento de uma promessa. A expectativa é que a gruta se torne um novo ponto de oração e devoção para os milhares de fiéis que visitam o Santuário do Bom Jesus da Lapa todos os anos.

“Que a Gruta de São Jorge seja um lugar de oração, devoção, fé e esperança, acolhendo todos aqueles que chegarem ao Santuário com o coração aberto”, afirma. Conhecido na tradição católica como símbolo de fé e perseverança, São Jorge reúne devotos em diferentes regiões do país. Agora, a devoção ao santo ganha um espaço próprio dentro de um dos mais tradicionais centros religiosos da Bahia.

Fé foi o ponto de partida

Greymo atribui a concretização do projeto principalmente à fé e agradece às pessoas que contribuíram para que a ideia saísse do papel. “Antes de tudo, agradeço a Deus, ao Bom Jesus da Lapa e ao glorioso São Jorge pela inspiração, pela fé e por permitirem que essa iniciativa se tornasse realidade. Minha gratidão também aos padres Roque e Cristóvão pela acolhida, confiança e apoio para que esse sonho pudesse ser concretizado”, declara.