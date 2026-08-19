TRAGÉDIA

Promotora de Justiça morre após se afogar em praia de destino turístico da Bahia

Marlinda Maria Dutra de Oliveira estava acompanhada de outra mulher que foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 19:11

Promotora Marlinda Maria Dutra de Oliveira Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 58 anos morreu na tarde desta quarta-feira (19), após se afogar na Praia do Lord, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além da promotora de Justiça do Amazonas Marlinda Maria Dutra de Oliveira, outra mulher também se afogou e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

As duas vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda na praia.

Após receber os primeiros socorros, uma das mulheres foi resgatada por um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da PM e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde recebe atendimento especializado.

Marlinda, no entanto, não resistiu e morreu, mesmo após a realização dos procedimentos de atendimento médico.

A promotora atuava na 41ª Promotoria de Justiça Especializada em Fazenda Pública do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Ela veio à Bahia para participar do 3º Congresso Conamp Mulher, que tem como objetivo promover o debate sobre a valorização das mulheres nos Ministérios Públicos.

Em nota, o MP-AM lamentou a morte da profissional. "Mais do que o exercício das atribuições funcionais, Marlinda deixa o exemplo de uma promotora de Justiça presente, dedicada e comprometida com a instituição. Sua trajetória permanecerá na memória de colegas, servidores e de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela ao longo de sua vida profissional", escreveu.