VIDA FINANCEIRA

Qual boleto pagar primeiro quando o dinheiro não dá para tudo? Entenda a chamada inadimplência estratégica

Mais de 52 milhões de brasileiros têm dívidas relacionadas ao cartão de crédito; especialistas explicam como priorizar compromissos sem transformar o atraso em um ciclo de endividamento

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:30

Qual boleto pagar primeiro quando o dinheiro não dá para tudo? Entenda a chamada inadimplência estratégica Crédito: Imagem gerada pela IA

No fim do mês, quando o dinheiro não é suficiente para cobrir todas as contas, uma escolha difícil pode aparecer: qual boleto pagar primeiro e qual ficará para depois? O que costuma virar brincadeira nas redes sociais, com memes sobre “sortear um boleto” para decidir o pagamento, já faz parte da realidade de consumidores que precisam administrar um orçamento cada vez mais apertado. O cenário ajuda a explicar o avanço da chamada inadimplência estratégica, quando a pessoa mantém em dia uma dívida que considera mais cara e adia outra, geralmente com o objetivo de reduzir o impacto financeiro imediato.

Dados citados pelo Banco Central apontam que mais de 52 milhões de brasileiros mantêm dívidas relacionadas ao cartão de crédito. A autoridade monetária também estuda medidas para ampliar a transparência na contratação de crédito e deixar mais claro para o consumidor quanto ele realmente pagará ao final de uma operação.

Justiça autoriza desconto direto no salário do trabalhador para pagar dívidas 1 de 10

A situação está inserida em um quadro mais amplo de endividamento. A edição mais recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que 82% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Entre os lares endividados, o cartão de crédito aparece como a modalidade mais comum, citado por 85,3% deles.

Quando não dá para pagar tudo

Com a renda comprometida, alguns consumidores passam a estabelecer uma espécie de ordem de prioridade entre as dívidas. Contas com juros e encargos mais altos podem receber preferência, enquanto outras são adiadas. Para Rodrigo Mandaliti, presidente do Instituto de Gestão de Excelência Operacional em Cobrança (IGEOC), a necessidade de escolher quais compromissos serão pagos primeiro revela que o orçamento já está sob pressão.

“Isso é sintoma de um cenário de juros altos combinado com renda pressionada. Quando o orçamento não fecha, o consumidor passa a hierarquizar dívidas e procura reduzir o impacto financeiro imediato. O problema é que essa escolha pode resolver uma conta no curto prazo sem necessariamente solucionar a falta de dinheiro”, afirma. A chamada inadimplência estratégica não significa simplesmente deixar de pagar qualquer conta. O conceito está relacionado justamente à decisão de manter uma dívida em dia enquanto outra é adiada, levando em consideração os encargos envolvidos.

A dívida mais cara deve ser prioridade?

A lógica pode parecer simples: se uma dívida tem juros mais altos, pagar essa conta primeiro pode evitar um custo maior. Mas o atraso de outro compromisso também pode gerar consequências. Multas, juros, restrições e outros encargos podem aumentar o valor da dívida deixada para depois. Por isso, a decisão precisa considerar não apenas o problema daquele mês, mas também o impacto sobre os meses seguintes.

“É preciso entender como aquela decisão vai afetar o orçamento dos próximos meses e se existe uma possibilidade de reorganizar os compromissos”, explica Mandaliti. O Banco Central acompanha justamente essa dificuldade de compreensão do custo do crédito. Segundo a autoridade monetária, parte dos consumidores ainda toma decisões considerando principalmente se o valor da parcela cabe no orçamento, sem avaliar quanto será desembolsado ao final do contrato.

Entre as modalidades que estão no radar do Banco Central estão o cartão de crédito, o cheque especial, os empréstimos sem garantia e linhas oferecidas durante pagamentos via Pix. Uma parcela que parece caber no bolso pode representar um compromisso muito maior quando somados juros, tarifas, impostos, seguros e outros encargos. Por isso, uma das informações que deve entrar na comparação é o Custo Efetivo Total (CET). O indicador reúne os diferentes custos envolvidos em uma operação de crédito e ajuda a mostrar quanto aquela contratação realmente representa para o consumidor.

A análise também deve considerar os vencimentos e as consequências de deixar determinada conta em atraso. Antes de decidir qual boleto ficará para depois, a orientação é colocar todos os compromissos no papel ou em uma planilha, comparar os custos e identificar quais dívidas têm maior impacto financeiro.

Cuidado com o ciclo de uma dívida para pagar outra

Outro risco aparece quando o consumidor contrai uma nova dívida para conseguir manter uma anterior em dia. A estratégia pode aliviar a pressão naquele momento, mas também cria uma nova parcela e compromete parte da renda dos meses seguintes. Se essa prática se repetir, o orçamento pode ficar cada vez mais comprometido.

Por isso, o primeiro passo para interromper esse movimento é entender o tamanho real do problema. É importante listar as dívidas em aberto, verificar juros, multas e datas de vencimento, comparar o custo de cada compromisso e avaliar quais despesas podem ser reorganizadas. O objetivo não é apenas escolher qual boleto será pago naquele mês, mas encontrar uma maneira de evitar que a mesma decisão precise ser tomada novamente no mês seguinte.

Quando escolher qual conta pagar vira rotina

Para Mandaliti, priorizar uma dívida pode ser uma saída momentânea diante de uma emergência financeira. O problema aparece quando essa estratégia passa a fazer parte da rotina. “Quando todo mês é preciso decidir qual conta ficará para depois, o problema já não está apenas em uma dívida específica. É sinal de que existe um desequilíbrio entre renda e despesas que precisa ser identificado. Nesse momento, o mais importante é entender o orçamento e definir uma estratégia para sair desse ciclo”, conclui.