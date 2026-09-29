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Quase 10 milhões de baianos usaram Pix em um único mês; veja o que os dados revelam

Número de pessoas que fizeram pagamentos pelo sistema cresceu 5,9% em um ano, enquanto quantidade de transações avançou 15,9% no estado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:20

Bruno Peres/Agência Brasil
Bruno Peres/Agência Brasil Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix movimentou R$ 69,2 bilhões em pagamentos feitos por pessoas físicas na Bahia em agosto de 2026, segundo dados do Banco Central. O valor representa um crescimento de 13,1% em relação aos R$ 61,2 bilhões registrados no mesmo mês de 2025. O número de operações avançou ainda mais. Foram 462,3 milhões de transações em agosto deste ano, contra 398,9 milhões no mesmo período do ano passado, uma alta de 15,9%.

O crescimento mostra que o sistema de pagamentos instantâneos ganhou espaço não apenas pelo volume financeiro, mas também pela frequência com que é utilizado pelos consumidores. Para Jussara Marques, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, a expansão está relacionada à rapidez e à praticidade do sistema. “O crescimento contínuo do Pix mostra como o consumidor incorporou os pagamentos instantâneos à rotina. A combinação entre rapidez, disponibilidade e praticidade mudou a experiência de pagar e receber”, afirma.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

Quase 10 milhões de baianos fizeram pagamentos

O número de pessoas físicas que utilizaram o Pix para realizar pagamentos também aumentou. Segundo os dados do Banco Central, eram 9,13 milhões em agosto de 2025 e passaram para 9,67 milhões em agosto de 2026, crescimento de 5,9%. A concentração populacional da Bahia também aparece na distribuição das operações. Salvador e Feira de Santana movimentaram juntas R$ 21,34 bilhões em pagamentos feitos por pessoas físicas em agosto, o equivalente a 30,8% de todo o valor registrado no estado.

Empresas também ampliam uso do Pix

O avanço não ficou restrito aos consumidores. As operações em que o pagador é uma pessoa jurídica movimentaram R$ 45,8 bilhões na Bahia em agosto de 2026, contra R$ 41 bilhões no mesmo mês de 2025. A alta foi de 11,8%, com 26,5 milhões de transações realizadas por empresas.

Entre as ferramentas desenvolvidas para o segmento empresarial está o Pix Cobrança, que permite gerar cobranças por QR Code ou Pix Copia e Cola, inclusive com pagamento em data futura. Outra funcionalidade é o Pix Automático, que possibilita ao cliente autorizar uma única vez pagamentos recorrentes, como mensalidades e assinaturas.

No Sicredi, algumas cooperativas oferecem, mediante negociação, isenção de tarifas para empresas nos canais digitais. A instituição também disponibiliza soluções como Pix Cobrança, Pix Automático, integração por API e recebimento por QR Code. Na Bahia, o Pix utilizado por associados PJ da cooperativa registrou 110,8 mil transações em julho de 2026, movimentando mais de R$ 226,7 milhões. O valor representa crescimento de 18,8% em relação a julho de 2025, enquanto o número de operações aumentou 27,3%.

Para José Carlos Almeida, consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste, a expansão das ferramentas acompanha uma mudança na forma como as empresas administram os recebimentos. “Para o empreendedor, o Pix deixou de ser apenas uma forma de receber pagamentos e passou a fazer parte da gestão do negócio. Hoje, existem soluções que ajudam desde o recebimento imediato de uma venda até a automação de cobranças recorrentes”, afirma.

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