COMPORTAMENTO

Quase 10 milhões de baianos usaram Pix em um único mês; veja o que os dados revelam

Número de pessoas que fizeram pagamentos pelo sistema cresceu 5,9% em um ano, enquanto quantidade de transações avançou 15,9% no estado

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:20

Bruno Peres/Agência Brasil Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix movimentou R$ 69,2 bilhões em pagamentos feitos por pessoas físicas na Bahia em agosto de 2026, segundo dados do Banco Central. O valor representa um crescimento de 13,1% em relação aos R$ 61,2 bilhões registrados no mesmo mês de 2025. O número de operações avançou ainda mais. Foram 462,3 milhões de transações em agosto deste ano, contra 398,9 milhões no mesmo período do ano passado, uma alta de 15,9%.

O crescimento mostra que o sistema de pagamentos instantâneos ganhou espaço não apenas pelo volume financeiro, mas também pela frequência com que é utilizado pelos consumidores. Para Jussara Marques, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, a expansão está relacionada à rapidez e à praticidade do sistema. “O crescimento contínuo do Pix mostra como o consumidor incorporou os pagamentos instantâneos à rotina. A combinação entre rapidez, disponibilidade e praticidade mudou a experiência de pagar e receber”, afirma.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil 1 de 6

Quase 10 milhões de baianos fizeram pagamentos

O número de pessoas físicas que utilizaram o Pix para realizar pagamentos também aumentou. Segundo os dados do Banco Central, eram 9,13 milhões em agosto de 2025 e passaram para 9,67 milhões em agosto de 2026, crescimento de 5,9%. A concentração populacional da Bahia também aparece na distribuição das operações. Salvador e Feira de Santana movimentaram juntas R$ 21,34 bilhões em pagamentos feitos por pessoas físicas em agosto, o equivalente a 30,8% de todo o valor registrado no estado.

Empresas também ampliam uso do Pix

O avanço não ficou restrito aos consumidores. As operações em que o pagador é uma pessoa jurídica movimentaram R$ 45,8 bilhões na Bahia em agosto de 2026, contra R$ 41 bilhões no mesmo mês de 2025. A alta foi de 11,8%, com 26,5 milhões de transações realizadas por empresas.

Entre as ferramentas desenvolvidas para o segmento empresarial está o Pix Cobrança, que permite gerar cobranças por QR Code ou Pix Copia e Cola, inclusive com pagamento em data futura. Outra funcionalidade é o Pix Automático, que possibilita ao cliente autorizar uma única vez pagamentos recorrentes, como mensalidades e assinaturas.

No Sicredi, algumas cooperativas oferecem, mediante negociação, isenção de tarifas para empresas nos canais digitais. A instituição também disponibiliza soluções como Pix Cobrança, Pix Automático, integração por API e recebimento por QR Code. Na Bahia, o Pix utilizado por associados PJ da cooperativa registrou 110,8 mil transações em julho de 2026, movimentando mais de R$ 226,7 milhões. O valor representa crescimento de 18,8% em relação a julho de 2025, enquanto o número de operações aumentou 27,3%.