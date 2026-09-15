QUINTO DO BRASIL

Quase 115 mil pacientes recorrem à Justiça por questões de saúde na Bahia

Fórum debatendo o tema será realizado nesta quinta-feira (17), em Salvador

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:56

Judicialização da saúde será debatida Crédito: Imagem gerada por IA

A Bahia registrou 114.964 processos relacionados ao acesso a medicamentos, tratamentos e outros serviços de saúde entre 2023 e 2025. O volume coloca o estado na quinta posição do ranking nacional de judicialização da saúde, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Os dados são de um levantamento da plataforma Escavador, divulgado em abril deste ano. Em todo o Brasil, cerca de 1,8 milhão de ações sobre o tema foram contabilizadas no período.

Diante do avanço dessas demandas, profissionais do Direito e da saúde se reunirão nesta quinta-feira (17), em Salvador, para discutir formas de tornar as decisões judiciais mais rápidas, técnicas e humanizadas. O Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde será realizado das 8h às 18h, no Hotel da Bahia by Wish.

Promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), por meio de sua Escola Superior (Esdep), o evento terá a curadoria técnica da organização Realizar Desenvolvimento Humano e Social. A programação reunirá defensores públicos, magistrados, integrantes do Ministério Público, médicos e farmacêuticos.

O encontro abordará assuntos como o acesso de pacientes com doenças raras a diagnósticos e terapias, a incorporação de novos medicamentos pelo poder público e o trabalho dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, os NatJus. Essas estruturas produzem pareceres científicos para auxiliar magistrados na análise de pedidos envolvendo tratamentos de saúde.

Setor gastou R$ 4,6 bilhões com ações

A judicialização ganhou espaço diante de situações nas quais pacientes recorrem aos tribunais para obter medicamentos de alto custo, procedimentos negados ou tratamentos ainda sem protocolo definido.

Nos últimos cinco anos, o número de ações contra operadoras de planos de saúde cresceu 122% no país. Somente em 2025, o setor desembolsou R$ 4,6 bilhões com processos judiciais, segundo o Anuário da Justiça Saúde Suplementar 2026.

Um estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elaborado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apontou que pouco mais de 73% das decisões liminares envolvendo a saúde pública foram favoráveis aos autores das ações. Na saúde suplementar, o índice chegou a 69,5%.

Para o coordenador da Especializada em Fazenda Pública da DPE-BA, Patrick Ribeiro, a aproximação entre especialistas das duas áreas pode ajudar na preparação das demandas levadas aos tribunais.

“Para nós, defensores e defensoras, é uma oportunidade de atualização e de aproximação com profissionais que lidam diretamente com essas questões técnicas. Isso ajuda muito na nossa atuação diária, principalmente na análise de medicamentos, novas tecnologias e casos mais complexos, permitindo que a gente leve ao Judiciário demandas cada vez mais bem fundamentadas e, consequentemente, preste uma assistência mais qualificada ao cidadão”, afirma.

Doenças raras e novas tecnologias

Entre os palestrantes confirmados está o médico Charles Marques Lourenço, doutor em Neurogenética pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em doenças raras. Ele discutirá as dificuldades enfrentadas por pacientes desde a busca por um diagnóstico até o acesso à terapia.

O juiz Sadraque Oliveira Rios Tognin, coordenador do NatJus do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), falará sobre o uso de pareceres técnicos e a transformação de respostas judiciais emergenciais em políticas institucionais.

Também participarão o farmacêutico Gleidson Spínola, integrante do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Universidade Federal da Bahia (NATS-UFBA); o médico Rudi Roman, coordenador no TelessaúdeRS-UFRGS; e o defensor público Ramiro Nóbrega Sant’ana, da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Sant’ana apresentará uma análise da judicialização como instrumento de acesso à saúde pública. Já Spínola tratará dos critérios usados na avaliação e na eventual incorporação de medicamentos e outras tecnologias pelo poder público.

Segundo o diretor da Esdep, Alan Roque, a proposta é aproximar o conhecimento jurídico das evidências médicas. “O Fórum estabelece um diálogo permanente entre a Defensoria, o Judiciário, o Ministério Público e os profissionais de saúde para que as decisões sejam cada vez mais rápidas, técnicas e humanas”, declara.

Serviço

Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde

Data: 17 de setembro de 2026, das 8h às 18h

Local: Salão Rubi do Hotel da Bahia by Wish, em Salvador

Informações: (71) 3117-9090 e (71) 3117-1257

E-mail: eventos@defensoria.ba.def.br