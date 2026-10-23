IRREGULARIDADE

Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia

Produtos foram apreendidos em dois estabelecimentos de Vitória da Conquista, que também apresentavam irregularidades sanitárias

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:00

Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia Crédito: Divulgação

Cerca de 5.800 produtos fora do prazo de validade foram descartados pela Vigilância Sanitária Municipal de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (23). Entre os itens estavam refrigerantes e cervejas apreendidos durante fiscalizações realizadas nos meses de agosto e setembro.

Os produtos foram encontrados em dois estabelecimentos comerciais, localizados nos bairros Brasil e Jardim Valéria. Segundo a Vigilância Sanitária, as inspeções foram realizadas após denúncias e também identificaram falta de alvará sanitário e condições inadequadas de armazenamento.

Vigilância Sanitária descarta cerca de 5.800 produtos vencidos em Vitória da Conquista 1 de 5

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, um dos estabelecimentos funcionava como distribuidora de bebidas e também realizava vendas no varejo. As denúncias recebidas pelo órgão incluíam vídeos e fotografias das irregularidades.

Os produtos apreendidos foram encaminhados à Associação de Resíduos Sólidos de Vitória da Conquista (Acres), responsável pela separação e destinação adequada dos resíduos.

Segundo o presidente da associação, Wallace Sousa, os líquidos serão descartados de maneira apropriada, enquanto as embalagens serão destinadas à reciclagem.