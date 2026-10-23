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Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia

Produtos foram apreendidos em dois estabelecimentos de Vitória da Conquista, que também apresentavam irregularidades sanitárias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:00

Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia
Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia Crédito: Divulgação

Cerca de 5.800 produtos fora do prazo de validade foram descartados pela Vigilância Sanitária Municipal de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (23). Entre os itens estavam refrigerantes e cervejas apreendidos durante fiscalizações realizadas nos meses de agosto e setembro.

Os produtos foram encontrados em dois estabelecimentos comerciais, localizados nos bairros Brasil e Jardim Valéria. Segundo a Vigilância Sanitária, as inspeções foram realizadas após denúncias e também identificaram falta de alvará sanitário e condições inadequadas de armazenamento.

Vigilância Sanitária descarta cerca de 5.800 produtos vencidos em Vitória da Conquista

Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia por Divulgação
Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia por Divulgação
Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia por Divulgação
Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia por Divulgação
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Quase 6 mil bebidas vencidas são descartadas após fiscalização em estabelecimentos na Bahia por Divulgação

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, um dos estabelecimentos funcionava como distribuidora de bebidas e também realizava vendas no varejo. As denúncias recebidas pelo órgão incluíam vídeos e fotografias das irregularidades.

Os produtos apreendidos foram encaminhados à Associação de Resíduos Sólidos de Vitória da Conquista (Acres), responsável pela separação e destinação adequada dos resíduos.

Segundo o presidente da associação, Wallace Sousa, os líquidos serão descartados de maneira apropriada, enquanto as embalagens serão destinadas à reciclagem.

A ação tem como objetivo impedir a comercialização de produtos impróprios para o consumo e garantir o descarte adequado dos materiais apreendidos.

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