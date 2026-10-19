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Quatro BRs que cortam a Bahia terão ampliação do sinal de celular; veja quais

Plano do governo federal prevê melhorias em 3,05 mil quilômetros de rodovias no estado, por onde circulam cerca de 150 mil veículos por dia; cobertura nacional também será ampliada.

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:08

Quatro BRs que cortam a Bahia terão ampliação do sinal de celular; veja quais Crédito: Imagem gerada pela IA

Motoristas que trafegam pelas BRs 101, 242, 116 e 135, na Bahia, devem ser beneficiados pela ampliação da cobertura de telefonia móvel ao longo de 3,05 mil quilômetros dessas rodovias. Os trechos estão incluídos na Política Nacional de Conectividade em Rodovias, lançada pelo governo federal nesta quinta-feira (15). Segundo o anúncio, cerca de 150 mil veículos circulam diariamente pelas estradas contempladas no estado.

A iniciativa é conduzida pelos ministérios das Comunicações e dos Transportes e pretende ampliar o acesso à internet móvel nas rodovias federais brasileiras. A meta nacional é passar dos atuais 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros de estradas com sinal de telefonia, melhorando a comunicação de motoristas e passageiros e contribuindo para a segurança viária.

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O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que a estratégia reúne instrumentos regulatórios, tecnológicos e financeiros para expandir a conectividade nas estradas. “Conectar as estradas significa mais segurança, desenvolvimento e melhores condições para quem depende delas todos os dias”, declarou.

Como será a ampliação do sinal

A política prevê expandir a cobertura em 72,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais em todo o país, com metas anuais. Para 2027, a previsão é levar conectividade a 16 mil quilômetros de rodovias federais, incluindo toda a BR-101, que tem aproximadamente 4,8 mil quilômetros de extensão.

A expansão será viabilizada por diferentes medidas, como o leilão da faixa de 700 MHz, o compartilhamento de sinal entre operadoras e a inclusão de obrigações de conectividade nos contratos de concessão rodoviária, tanto nos novos quanto nos já existentes.

Uma das medidas previstas é o roaming, ou itinerância, que permitirá ao usuário utilizar o sinal de outra operadora em trechos onde sua própria prestadora não tenha cobertura, conforme as regras aplicáveis. A estratégia também poderá alcançar rodovias estaduais.

Cobertura deve chegar a 44,1 mil quilômetros

De acordo com estimativas do Ministério das Comunicações, a estratégia de compartilhamento deverá elevar de 36,6% para 58,9% a cobertura disponível aos consumidores nas rodovias federais. Em extensão, a previsão é passar de 27,2 mil para 44,1 mil quilômetros com sinal.