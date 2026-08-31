TRAGÉDIA

Quatro crianças da mesma família morrem afogadas em lagoa no interior da Bahia

Vítimas tinham entre 3 e 9 anos e estavam acompanhadas de familiares adultos quando a embarcação improvisada se afastou da margem e virou

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:28

Crianças eram irmãos e primo Crédito: Reproduçaõ

Quatro crianças da mesma família morreram afogadas em uma lagoa no povoado de Salina Branca, na zona rural de Paramirim, no sudoeste da Bahia, no domingo (30). As vítimas tinham entre 3 e 9 anos e estavam com familiares adultos no momento do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as crianças estavam dentro de um cocho, recipiente usado para alimentar animais, que estava próximo à margem. Com a movimentação do grupo, a estrutura se afastou da terra e acabou virando na água.

Crianças se afogaram após chocho virar 1 de 2

Uma quinta criança, de 11 anos, conseguiu deixar o cocho e nadar até a margem. Dois adultos, que também estavam no local, tentaram ajudar no resgate e conseguiram retirar o menino da água. As outras quatro crianças não conseguiram sair e morreram afogadas.

As vítimas foram identificadas como os irmãos Jeferson Davi da Silva Oliveira, de 9 anos, Jacson Diego Silva Oliveira, de 6, e José Diogo da Silva Oliveira, de 3, além do primo Lorenzo Almeida Cardoso, de 8 anos.

As equipes do Núcleo de Operações Aquáticas (NOA), do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), com sede em Vitória da Conquista, iniciaram as buscas ainda no domingo. O primeiro corpo foi encontrado no primeiro mergulho. Outros dois foram localizados na segunda tentativa, enquanto o quarto foi encontrado por volta de 1h30 desta segunda-feira (31).

De acordo com os bombeiros, a lagoa tem aproximadamente cinco metros de profundidade, água escura e galhos submersos, fatores que dificultaram o trabalho dos mergulhadores. Policiais da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) também auxiliaram na ocorrência.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela identificação e pelos procedimentos legais. O Samu também foi acionado, mas as crianças já haviam morrido quando o atendimento chegou ao local.