LEVANTAMENTO

Quatro em cada dez famílias baianas gastam mais do que ganham, aponta pesquisa do IBGE

Apesar da redução no comprometimento da renda, famílias de menor poder aquisitivo continuam no vermelho

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:32

Dona de casa fazendo as contas do mês Crédito: IMagem gerada por IA

Aproximadamente quatro em cada dez famílias da Bahia gastam mais do que recebem mensalmente. Embora o comprometimento médio da renda com despesas tenha diminuído nos últimos anos, a dificuldade de fechar as contas ainda atinge uma parcela expressiva dos lares, principalmente aqueles com rendimentos mais baixos. Os dados fazem parte dos primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra que as 5,6 milhões de famílias baianas tinham, em média, um orçamento mensal de R$ 6.044,50 no período analisado. Já as despesas totais chegavam a R$ 5.301,08. Isso significa que os gastos consumiam 87,7% dos recursos disponíveis. Em 2017/2018, essa proporção era maior, de 90%.

Apesar da melhora na média estadual, 41% das famílias baianas, o equivalente a aproximadamente 2,3 milhões de lares, ainda apresentavam despesas superiores às receitas. A situação era mais frequente entre os grupos de menor renda.

No Brasil, o comprometimento médio do orçamento familiar ficou em 86,2%. O índice da Bahia, portanto, foi ligeiramente superior ao nacional. Entre os estados, a Bahia ocupava a décima posição nesse indicador, uma melhora em relação a 2017/2018, quando aparecia em quinto lugar.

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Famílias de baixa renda concentram maior déficit

A situação financeira é mais delicada entre as famílias que recebem até dois salários mínimos por mês. Na Bahia, esse grupo reúne cerca de 2,1 milhões de lares, correspondentes a 38,1% do total.

Em média, essas famílias tinham receita mensal de R$ 1.905,26, enquanto as despesas alcançavam R$ 2.105,40. O resultado era um déficit de R$ 200,14 por mês, com os gastos comprometendo 110,5% dos recursos disponíveis.

O desequilíbrio também aparece entre as famílias que recebem de 10 a 15 salários mínimos. Nesse segmento, que representa 2,9% dos lares baianos, a receita média mensal era de R$ 18.153,89, diante de despesas de R$ 19.379,59. A diferença negativa chegava a R$ 1.225,70.

Já entre as famílias com rendimentos superiores a 25 salários mínimos, o comprometimento do orçamento caía para 71,7%, o menor percentual registrado entre as faixas de renda analisadas.

Educação e saúde passam a pesar mais no orçamento

A pesquisa também identificou mudanças importantes na distribuição das despesas das famílias baianas. Entre 2017 e 2025, educação e assistência à saúde foram os grupos que mais ganharam participação no orçamento doméstico.

Os gastos com educação mais do que triplicaram em valores nominais, passando de R$ 138,92 para R$ 458,85 mensais, em média. O crescimento foi de 230,3%, o maior entre os grupos de despesas de consumo analisados.

Com isso, a educação passou a representar 8,7% dos gastos totais das famílias, contra 4,1% em 2017/2018. O grupo subiu da sexta para a quinta posição entre as principais despesas de consumo. A Bahia também registrou a terceira maior participação desse tipo de gasto entre os estados, atrás de Tocantins (10%) e Ceará (8,9%).

A assistência à saúde teve o segundo maior crescimento. A despesa média mensal passou de R$ 252,51 para R$ 573,44, uma alta de 127,1%. Sua participação no orçamento também aumentou, de 7,4% para 10,8%.

Além desses dois grupos, apenas os serviços pessoais, que incluem despesas com cabeleireiro, manicure e pedicure, ganharam espaço no orçamento baiano, passando de 1,2% para 1,3%.

Na direção contrária, alimentação e habitação perderam participação. Os gastos com comida passaram de 18,3% para 14,5% das despesas totais, enquanto os relacionados à moradia recuaram de 27,2% para 24,4%.

Moradia continua sendo a principal despesa das famílias

Mesmo com a redução de sua participação, habitação, alimentação e transporte continuaram concentrando boa parte do orçamento doméstico. Juntos, esses três grupos representavam 50,5% de todas as despesas das famílias baianas em 2024/2025, o equivalente a R$ 2.677,21 mensais.

A habitação liderava o ranking, com 24,4% dos gastos. Na sequência apareciam alimentação, com 14,5%, e transporte, responsável por 11,6%.

O peso dessas despesas básicas é ainda maior entre as famílias de menor renda. Para aquelas que recebiam até R$ 3.036 por mês, os três grupos consumiam 63,1% do orçamento, ou R$ 1.328,24 mensais.

Entre as famílias com rendimentos acima de R$ 37.950, a participação conjunta caía para 34,9%.

Dentro das despesas com moradia, o aluguel era o item que mais pesava no bolso dos baianos. Em média, os pagamentos chegavam a R$ 609,94 por mês, correspondendo a 11,5% dos gastos totais.

O impacto era proporcionalmente maior para quem ganhava menos: o aluguel representava 16,6% das despesas das famílias com renda de até R$ 3.036. Na faixa de maior rendimento, esse percentual era de 9,6%.

Na segunda posição entre os itens que mais comprometiam o orçamento estavam os serviços e taxas domésticas, como energia elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e internet. A despesa média mensal era de R$ 368,45, equivalente a 7% do total. Os cursos regulares apareciam em terceiro lugar, com média de R$ 246,44 por mês.

Famílias gastam menos com alimentação fora de casa

Outra mudança identificada pelo IBGE foi a redução dos gastos com alimentação fora do domicílio. Entre 2017 e 2025, a despesa média mensal com esse tipo de consumo caiu de R$ 226,13 para R$ 198,72, uma retração de 12,1%.

Enquanto isso, os gastos com alimentos consumidos em casa aumentaram 42,8%, passando de R$ 400,48 para R$ 571,83 por mês.

Com essa mudança, a alimentação fora de casa perdeu participação no orçamento destinado à comida. Em 2017/2018, representava 36,1% dessas despesas. Em 2024/2025, passou a corresponder a 25,8%. Já os alimentos consumidos no domicílio avançaram de 63,9% para 74,2%.

O almoço e o jantar fora de casa continuaram sendo a principal despesa individual entre os gastos com alimentação, apesar da queda. Em média, as famílias baianas desembolsavam R$ 124,07 mensais com essas refeições, valor 15,4% inferior ao registrado oito anos antes.

A compra de carnes, vísceras e pescados para consumo doméstico ocupava a segunda posição, com despesa média de R$ 116,88 por mês.

Café, frango e arroz ganham espaço na alimentação

A preferência por refeições preparadas em casa também refletiu mudanças nos produtos que mais pesam no orçamento destinado à alimentação. Entre 2017 e 2025, café, frango, arroz, ovos e feijão registraram os maiores ganhos de participação nas despesas das famílias baianas com comida.

O café apresentou o avanço mais expressivo. O produto passou de 1,7% para 3,8% dos gastos com alimentação, alcançando uma despesa média mensal de R$ 29,48. Com isso, saltou da 13ª para a segunda posição entre os alimentos que mais pesam no orçamento.

O frango também ganhou importância. Com gasto médio de R$ 43,68 por mês, foi o alimento com maior despesa entre os itens analisados. Sua participação nas despesas com comida subiu de 4,2% para 5,7%.

Arroz e feijão, que haviam perdido espaço entre 2008 e 2018, voltaram a ganhar participação. O arroz passou de 1,7% para 2,6% do orçamento destinado à alimentação, enquanto o feijão avançou de 1,3% para 1,8%. Os ovos também registraram crescimento, passando de 1,3% para 2,1%.

Por outro lado, peixes frescos, farinha de mandioca, pão francês, leite e carne bovina de primeira perderam participação nas despesas alimentares das famílias baianas.