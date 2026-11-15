FUGITIVOS

Quatro presos fogem de delegacia na Bahia e são procurados pela polícia

Os criminosos foram identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira, Henrique Costa e Joicilene Santos

Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:12

Suspeitos fugiram de delegacia Crédito: Polícia Civil

Quatro pessoas fugiram da Delegacia de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, na tarde deste domingo (15). Os foragidos foram identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva.

Após a fuga, foram divulgadas imagens e os nomes dos quatro para ajudar nas buscas. A população pode repassar informações que contribuam para a localização dos suspeitos por meio dos telefones 190, 197 ou 181.

Até o momento, a polícia não informou quais crimes são atribuídos aos fugitivos nem como eles conseguiram escapar da unidade policial.