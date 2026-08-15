BAHIA

Quem é a médica presa suspeita de envolvimento em esquema de diplomas falsos de Medicina

Aline Candice Carlos Magalhães foi presa na última quarta-feira (12)



Elaine Sanoli

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 19:39

A médica Aline Candice Carlos Magalhães foi presa em operação da PF que investiga venda de diplomas de Medicina Crédito: Reprodução

A médica Aline Candice Carlos Magalhães foi presa na última quarta-feira (12), suspeita de integrar um esquema de venda de diplomas falsos de Medicina, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

A profissional possui atualmente dois registros ativos em Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), um na Bahia e outro em São Paulo.

Aline se formou em 2022 na Universidade Brasil e não possui especialidade. A primeira inscrição no Conselho Regional de Medicina ocorreu em março de 2022, em São Paulo. Em maio do mesmo ano, ela se inscreveu no conselho na Bahia.

Na sexta-feira (14), o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) confirmou ter recebido uma denúncia contra a profissional. Em nota, a entidade afirmou que os processos tramitam sob sigilo e que é garantido o direito à ampla defesa.

"Por fim, esclarecemos que eventuais sanções públicas transitadas em julgado serão devidamente disponibilizadas para conhecimento da sociedade", informou o Cremeb.

Segundo a Polícia Federal, a médica é investigada por participação em um esquema de falsificação e venda de diplomas. Os documentos comercializados pelo grupo eram utilizados para o ingresso em cursos superiores de Medicina ou para a obtenção de registros profissionais.

A Operação Canudo foi deflagrada na Bahia e em Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou dois mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária contra os investigados.