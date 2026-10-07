DECISÃO

Quem é 'Débora do Batom', baiana condenada a 14 anos de prisão por Moraes que ganhou autorização para ir ao semiaberto

Cabeleireira ficou conhecida após escrever ‘perdeu, mané’ com batom vermelho na estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:19

Débora do Batom Crédito: Reproduçaõ

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, ganhou notoriedade após participar dos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Natural de Irecê, ela ficou conhecida por escrever com batom vermelho a frase “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, localizada em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta terça-feira (6), porém, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a progressão de Débora para o regime semiaberto. Débora foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos antidemocráticos. A sentença reúne cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

As maiores penas foram estabelecidas pelos crimes de golpe de Estado, com cinco anos de prisão, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com quatro anos e seis meses. Para dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, foram fixados um ano e seis meses para cada delito.

Débora do Batom 1 de 5

A decisão ocorreu após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou que a cabeleireira já havia cumprido os requisitos necessários para a mudança de regime. No semiaberto, Débora poderá trabalhar externamente durante o dia, mas deverá retornar ao local de prisão para o recolhimento durante a noite e nos dias de folga.

A baiana estava em prisão domiciliar desde março de 2025. Mais recentemente, sua defesa também apresentou ao STF um recurso para que ela fosse beneficiada pela chamada Lei da Dosimetria, que prevê redução de penas para pessoas condenadas por participação nos atos de janeiro de 2023.

O recurso foi apresentado após a aprovação da proposta pelo Congresso. O texto havia sido vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o veto acabou derrubado pelos parlamentares. Antes disso, Moraes havia suspendido a aplicação da lei até que o plenário do STF analisasse a constitucionalidade da medida.