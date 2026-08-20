Quer fazer um curso técnico de graça? Senac EAD abre vagas na Bahia e em outros seis estados

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Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:45
Quem está em busca de qualificação profissional pode encontrar uma oportunidade sem precisar pagar mensalidade. O Senac EAD abrirá inscrições para 853 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância, distribuídas por sete estados brasileiros. A Bahia está entre os estados contemplados, ao lado de Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Roraima e Tocantins.
As inscrições começam em 17 de agosto, às 10h, e podem ser realizadas até 8 de setembro, às 17h. A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e reúne dez opções de cursos técnicos em áreas diferentes, incluindo Administração, Tecnologia, Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.
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Quais cursos estão disponíveis?
Os candidatos poderão escolher entre:
Para Amazonas, Bahia, Goiás, Paraná e Tocantins, as vagas são destinadas exclusivamente a moradores dos respectivos estados.
Quem pode concorrer às vagas gratuitas?
O Programa Senac de Gratuidade é voltado para pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos federais. Além desse critério, é necessário verificar os pré-requisitos específicos de cada curso antes de realizar a inscrição. Dependendo da formação escolhida, pode ser exigido, por exemplo, ensino médio concluído ou estar cursando pelo menos o segundo período.
A seleção seguirá alguns critérios:
Como funcionam os cursos técnicos EAD?
As aulas são realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde os estudantes têm acesso aos conteúdos, atividades e avaliações. A formação utiliza recursos tecnológicos e experiências práticas para aproximar o aluno da realidade profissional.
Entre os recursos estão:
O curso de Técnico em Óptica possui ainda vivências práticas conduzidas por tutores habilitados. Essas atividades permitem que os estudantes conheçam os laboratórios utilizados no cotidiano da profissão e são agendadas com o polo de apoio presencial escolhido no momento da inscrição. Após concluir e ser aprovado no curso, o estudante recebe diploma de nível técnico válido em todo o Brasil e reconhecido pelo MEC.
Senac EAD já distribuiu cerca de 70 mil vagas
O Senac completa 80 anos de atuação em educação profissional e foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência da instituição nessa modalidade ocorreu em 1947, com a criação da Universidade do Ar, que oferecia cursos pelo rádio em parceria com o Sesc.
Em 2013, o lançamento do portal Senac EAD ampliou a atuação da instituição no ensino a distância. Atualmente, a plataforma oferece cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão para estudantes de todo o país. Nos últimos três anos, foram distribuídas cerca de 70 mil vagas em 244 municípios de 27 unidades federativas.
A escola responsável pelos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre (RS), e a instituição conta atualmente com mais de 360 polos de apoio presencial. Entre os cursos técnicos com maior número de matrículas estão Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos.
Para quem mora na Bahia e atende aos critérios do Programa Senac de Gratuidade, a nova seleção representa uma oportunidade de buscar uma formação técnica reconhecida sem pagar pelo curso, com a possibilidade de estudar a distância e contar com recursos de apoio presencial conforme a formação escolhida.