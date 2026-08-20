OPORTUNIDADE

Quer fazer um curso técnico de graça? Senac EAD abre vagas na Bahia e em outros seis estados

São 853 vagas gratuitas em 10 cursos técnicos a distância; inscrições começam em 17 de agosto e candidatos precisam atender aos critérios do Programa Senac de Gratuidade

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:45

Quer fazer um curso técnico de graça? Senac EAD abre vagas na Bahia e em outros seis estados Crédito: Divulgação

Quem está em busca de qualificação profissional pode encontrar uma oportunidade sem precisar pagar mensalidade. O Senac EAD abrirá inscrições para 853 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância, distribuídas por sete estados brasileiros. A Bahia está entre os estados contemplados, ao lado de Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Roraima e Tocantins.

As inscrições começam em 17 de agosto, às 10h, e podem ser realizadas até 8 de setembro, às 17h. A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e reúne dez opções de cursos técnicos em áreas diferentes, incluindo Administração, Tecnologia, Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

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Quais cursos estão disponíveis?

Os candidatos poderão escolher entre:

Técnico em Administração

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Óptica

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias



Para Amazonas, Bahia, Goiás, Paraná e Tocantins, as vagas são destinadas exclusivamente a moradores dos respectivos estados.

Quem pode concorrer às vagas gratuitas?

O Programa Senac de Gratuidade é voltado para pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos federais. Além desse critério, é necessário verificar os pré-requisitos específicos de cada curso antes de realizar a inscrição. Dependendo da formação escolhida, pode ser exigido, por exemplo, ensino médio concluído ou estar cursando pelo menos o segundo período.

A seleção seguirá alguns critérios:

seleção por polo;

seleção para o curso escolhido, conforme a disponibilidade de vagas;

classificação de acordo com a ordem de inscrição;

comprovação de toda a documentação exigida para a matrícula.



Como funcionam os cursos técnicos EAD?

As aulas são realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde os estudantes têm acesso aos conteúdos, atividades e avaliações. A formação utiliza recursos tecnológicos e experiências práticas para aproximar o aluno da realidade profissional.

Entre os recursos estão:

videoaulas;

simuladores voltados à prática profissional;

atividades online para desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado.



O curso de Técnico em Óptica possui ainda vivências práticas conduzidas por tutores habilitados. Essas atividades permitem que os estudantes conheçam os laboratórios utilizados no cotidiano da profissão e são agendadas com o polo de apoio presencial escolhido no momento da inscrição. Após concluir e ser aprovado no curso, o estudante recebe diploma de nível técnico válido em todo o Brasil e reconhecido pelo MEC.

Senac EAD já distribuiu cerca de 70 mil vagas

O Senac completa 80 anos de atuação em educação profissional e foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência da instituição nessa modalidade ocorreu em 1947, com a criação da Universidade do Ar, que oferecia cursos pelo rádio em parceria com o Sesc.

Em 2013, o lançamento do portal Senac EAD ampliou a atuação da instituição no ensino a distância. Atualmente, a plataforma oferece cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão para estudantes de todo o país. Nos últimos três anos, foram distribuídas cerca de 70 mil vagas em 244 municípios de 27 unidades federativas.

A escola responsável pelos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre (RS), e a instituição conta atualmente com mais de 360 polos de apoio presencial. Entre os cursos técnicos com maior número de matrículas estão Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos.