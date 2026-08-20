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Quer fazer um curso técnico de graça? Senac EAD abre vagas na Bahia e em outros seis estados

São 853 vagas gratuitas em 10 cursos técnicos a distância; inscrições começam em 17 de agosto e candidatos precisam atender aos critérios do Programa Senac de Gratuidade

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:45

Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026
Quer fazer um curso técnico de graça? Senac EAD abre vagas na Bahia e em outros seis estados Crédito: Divulgação

Quem está em busca de qualificação profissional pode encontrar uma oportunidade sem precisar pagar mensalidade. O Senac EAD abrirá inscrições para 853 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância, distribuídas por sete estados brasileiros. A Bahia está entre os estados contemplados, ao lado de Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Roraima e Tocantins. 

As inscrições começam em 17 de agosto, às 10h, e podem ser realizadas até 8 de setembro, às 17h. A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e reúne dez opções de cursos técnicos em áreas diferentes, incluindo Administração, Tecnologia, Logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
4 Designer gráfico: Voltado para jovens criativos, ensina a desenvolver peças visuais, identidade de marca e conteúdos para redes sociais utilizando ferramentas amplamente adotadas pelo mercado por Freepik
5 Marketing Digital: Com a expansão do ambiente online, profissionais que entendem de redes sociais, produção de conteúdo e estratégias digitais estão cada vez mais valorizados. O curso também pode abrir portas para trabalhos autônomos. por Imagem: OPOLJA | Shutterstock
6 Programação: Uma das áreas mais promissoras da atualidade, a programação desenvolve raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Além disso, prepara os jovens para oportunidades em tecnologia e inovação. por Shutterstock
7 Atendimento ao Cliente: A habilidade de se comunicar bem é essencial em qualquer profissão. O curso ensina técnicas de relacionamento, atendimento e resolução de conflitos, competências valorizadas em diversos setores. por Pexels, shkrabaanthony
8 Vendas: Mais do que comercializar produtos, vender envolve negociação, comunicação e entendimento das necessidades do cliente. Essas habilidades podem ser aplicadas em diferentes áreas profissionais. por Shutterstock
9 Excel: Muito requisitado em funções administrativas, financeiras e de gestão, o Excel é uma ferramenta indispensável para análise e organização de dados, tornando-se um diferencial para quem busca o primeiro emprego por Shutterstock
10 Empreendedorismo: O curso estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de transformar ideias em projetos. Mesmo para quem não pretende abrir um negócio, o pensamento empreendedor é valorizado pelas empresas. por Shutterstock
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

Quais cursos estão disponíveis?

Os candidatos poderão escolher entre:

  • Técnico em Administração
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Técnico em Óptica
  • Técnico em Qualidade
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Transações Imobiliárias

Para Amazonas, Bahia, Goiás, Paraná e Tocantins, as vagas são destinadas exclusivamente a moradores dos respectivos estados.

Quem pode concorrer às vagas gratuitas?

O Programa Senac de Gratuidade é voltado para pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos federais. Além desse critério, é necessário verificar os pré-requisitos específicos de cada curso antes de realizar a inscrição. Dependendo da formação escolhida, pode ser exigido, por exemplo, ensino médio concluído ou estar cursando pelo menos o segundo período.

A seleção seguirá alguns critérios:

  • seleção por polo;
  • seleção para o curso escolhido, conforme a disponibilidade de vagas;
  • classificação de acordo com a ordem de inscrição;
  • comprovação de toda a documentação exigida para a matrícula.

Como funcionam os cursos técnicos EAD?

As aulas são realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde os estudantes têm acesso aos conteúdos, atividades e avaliações. A formação utiliza recursos tecnológicos e experiências práticas para aproximar o aluno da realidade profissional.

Entre os recursos estão:

  • videoaulas;
  • simuladores voltados à prática profissional;
  • atividades online para desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado.

O curso de Técnico em Óptica possui ainda vivências práticas conduzidas por tutores habilitados. Essas atividades permitem que os estudantes conheçam os laboratórios utilizados no cotidiano da profissão e são agendadas com o polo de apoio presencial escolhido no momento da inscrição. Após concluir e ser aprovado no curso, o estudante recebe diploma de nível técnico válido em todo o Brasil e reconhecido pelo MEC.

Senac EAD já distribuiu cerca de 70 mil vagas

O Senac completa 80 anos de atuação em educação profissional e foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência da instituição nessa modalidade ocorreu em 1947, com a criação da Universidade do Ar, que oferecia cursos pelo rádio em parceria com o Sesc.

Em 2013, o lançamento do portal Senac EAD ampliou a atuação da instituição no ensino a distância. Atualmente, a plataforma oferece cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão para estudantes de todo o país. Nos últimos três anos, foram distribuídas cerca de 70 mil vagas em 244 municípios de 27 unidades federativas.

A escola responsável pelos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre (RS), e a instituição conta atualmente com mais de 360 polos de apoio presencial. Entre os cursos técnicos com maior número de matrículas estão Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos.

Para quem mora na Bahia e atende aos critérios do Programa Senac de Gratuidade, a nova seleção representa uma oportunidade de buscar uma formação técnica reconhecida sem pagar pelo curso, com a possibilidade de estudar a distância e contar com recursos de apoio presencial conforme a formação escolhida.

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