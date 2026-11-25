TURISMO COMUNITÁRIO

Quilombo na Costa dos Coqueiros oferece vivências culturais, gastronomia e contato com tradições ancestrais na Bahia

Localizado em Entre Rios, o Quilombo de Massarandupió reúne 57 famílias e recebe cerca de 100 visitantes por mês. Roteiro inclui café regional, oficina de artesanato, casa de farinha e samba de roda

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:44

Quilombo na Costa dos Coqueiros oferece vivências culturais, gastronomia e contato com tradições ancestrais na Bahia Crédito: Divulgação

Conhecer tradições de matriz africana, experimentar receitas transmitidas entre gerações e participar do cotidiano de uma comunidade quilombola. Essa é a proposta do Quilombo de Massarandupió, localizado no município de Entre Rios, na Costa dos Coqueiros, litoral norte da Bahia. O território transformou a cultura e os saberes tradicionais em experiências de turismo comunitário e recebe, em média, 100 visitantes por mês.

Certificada pela Fundação Cultural Palmares, a comunidade ocupa uma área de 10 hectares às margens da BA-099, conhecida como Linha Verde, e reúne 57 famílias. Os moradores compartilham regras de convivência e um modo de vida baseado na subsistência, na produção artesanal, na gastronomia e na recepção de visitantes.

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Segundo o líder comunitário Damião Muniz, o turismo tem contribuído para o desenvolvimento do quilombo, que recebe estudantes, pesquisadores e visitantes estrangeiros. A experiência inclui atividades culturais e alimentação no restaurante da comunidade. Também está em construção uma pequena pousada, enquanto alguns moradores já hospedam turistas em suas próprias casas.

O que fazer no Quilombo de Massarandupió

A experiência começa com um café da manhã regional e uma roda de conversa sobre a história do território, as tradições locais e a luta da comunidade pela terra. Na sequência, os visitantes percorrem diferentes espaços, como a biblioteca Nelson Mandela e o rio Imbé. O roteiro também inclui uma visita à casa da artesã Elenita Conceição, onde são realizadas oficinas com materiais naturais, como palha e piaçava. Os participantes conhecem técnicas manuais utilizadas na confecção de bolsas, cestos e utensílios domésticos, além de trabalhos de recuperação de móveis.

Outra parada é a casa de farinha, onde os visitantes acompanham demonstrações sobre o processamento artesanal da mandioca e o uso de máquinas para produzir farinha, goma e tucupi, ingredientes presentes na culinária local. A gastronomia é um dos destaques da visita. No restaurante Ilê do Quilombo, os pratos são preparados com ingredientes provenientes da plantação e da criação de animais da própria comunidade. Entre as opções estão a galinha caipira e a feijoada quilombola, além de receitas da chamada comida de senzala, preservadas e transmitidas entre gerações.

O passeio termina com uma apresentação de samba de roda, manifestação cultural que reúne música e dança e tem origem no Recôncavo Baiano. Na entrada do território, os visitantes também encontram casas de taipa e uma feirinha realizada no terceiro domingo de cada mês. No espaço, são comercializados alimentos típicos, mudas de plantas e peças de artesanato. A comunidade conta ainda com espaços sagrados destinados a adeptos do candomblé, católicos e evangélicos.

Turismo comunitário recebe incentivo na Bahia

Neste mês, o Quilombo de Massarandupió recebeu uma visita técnica da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e de integrantes do Comitê Gestor do Turismo Comunitário do estado. O grupo realizou um levantamento das potencialidades do território para orientar ações de estruturação e qualificação do atrativo, com o objetivo de ampliar o número de visitantes.

A diretora de Qualificação e Segmentos Turísticos da Setur-BA, Juliana Araújo, destacou que a iniciativa busca diversificar as experiências oferecidas aos turistas na Bahia, incluindo vivências em comunidades urbanas, rurais, quilombolas e aldeias indígenas.

O quilombo também integra a Rede Batuc, entidade que reúne 45 comunidades baianas e atua na promoção do turismo comunitário. A organização faz parte do Comitê Gestor e oferece consultorias técnicas e encontros para aprimorar as experiências turísticas nos territórios.

Recentemente, a Rede Batuc ganhou o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2026, na categoria Comunidades Locais, pelo projeto Instituto Santa Cruz, desenvolvido em Adustina, no Sertão baiano.