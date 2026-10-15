PREMIAÇÃO

Radicado na Bahia há 20 anos, professor do Ifba é finalista do Jabuti com livro sobre como abordar racismo com crianças

Manuel Alves de Sousa Junior concorre na categoria Educação com obra sobre como conversar com crianças sobre racismo e diversidade

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12:25

Manuel Alves de Sousa Junior Crédito: Divulgação

Como abordar racismo e diversidade com crianças? O tema dá título ao livro que levou o professor e pesquisador Manuel Alves de Sousa Junior à final do 68º Prêmio Jabuti. Radicado na Bahia há 20 anos, o docente do Instituto Federal da Bahia (Ifba), campus Lauro de Freitas, disputa a categoria Educação.

Publicado pela Editora Schreiben, “Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade” está entre os cinco finalistas da categoria. Os vencedores serão conhecidos em 27 de outubro, em cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista.

Na obra, Manuel discute a construção de diálogos sobre diferenças, identidade e relações raciais desde a infância, considerando a subjetividade das crianças. O assunto acompanha sua trajetória como educador: dos 32 livros que assina como autor ou organizador, 23 são dedicados à temática racial.

“Estar entre os finalistas do maior prêmio da literatura nacional é uma alegria inenarrável!”, afirmou o escritor.

Historiador e doutor em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Manuel integra o Grupo de Pesquisa Identidade e Diferença na Educação da instituição. No Ifba de Lauro de Freitas, coordena a Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Também é colunista do Soteroprosa e mantém o perfil @debateracialpolitico, dedicado a discussões sobre relações raciais e política.

A indicação ao Jabuti soma-se a outras conquistas do pesquisador em 2026. Em janeiro, ele foi eleito para a Academia de Cultura da Bahia e, mais recentemente, passou a integrar a Academia de Cultura e Artes de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Neste ano, participou ainda das bienais do livro da Bahia e de São Paulo.