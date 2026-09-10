MERCADO DE TRABALHO

Receber críticas ainda é um desafio para 42,8% dos profissionais; veja o que mais afeta as emoções no trabalho

Estudo da Conquer mostra que conflitos, pressão e resultados fora do esperado estão entre as situações que mais desafiam o equilíbrio emocional dos brasileiros

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:15

Receber críticas ainda é um desafio para 42,8% dos profissionais; veja o que mais afeta as emoções no trabalho Crédito: Shutterstock

Receber — e até mesmo dar — um feedback negativo pode ser difícil no ambiente profissional. Para 42,8% dos profissionais entrevistados em um estudo da Conquer, lidar com esse tipo de retorno ainda é um desafio. Entre as principais dificuldades estão os impactos emocionais provocados pela crítica, a necessidade de defender imediatamente o próprio ponto de vista e a tendência de levar a situação para o lado pessoal.

O levantamento ouviu 500 profissionais maiores de 18 anos, de todas as regiões do Brasil, e buscou entender como as emoções influenciam o comportamento e as decisões no ambiente de trabalho. Entre os entrevistados, 16% afirmaram sentir efeitos negativos no emocional mesmo quando tentam não demonstrá-los. Outros 13,8% disseram sentir necessidade de defender imediatamente o próprio ponto de vista, enquanto 3,4% admitem ter o hábito de se ofender e levar a crítica para o lado pessoal.

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Quais situações mais afetam o emocional no trabalho?

Os resultados fora do esperado aparecem no topo da lista de situações que mais desafiam o controle emocional, citados por 37,4% dos participantes. Na sequência estão os conflitos, apontados por 33%, e o trabalho sob pressão, mencionado por 30,6%. A tomada de decisões também aparece entre os momentos de maior dificuldade, citada por 19,8% dos profissionais.

A pesquisa mostra ainda que as próprias emoções podem interferir diretamente nas escolhas feitas no trabalho. 24,8% dos entrevistados apontaram a influência do próprio emocional como o principal obstáculo durante a tomada de decisões. Outro fator citado foi a pressão exercida por líderes, colegas ou clientes, apontada por 11,2%.

O que os profissionais aprendem com os líderes?

A experiência com gestores também aparece como uma das formas pelas quais os profissionais desenvolvem estratégias para lidar melhor com as próprias emoções. Segundo o levantamento, 50,2% disseram ter aprendido com seus líderes a prestar mais atenção às emoções antes de tomar uma decisão.

A mesma proporção, 50,2%, afirmou ter aprendido a reconhecer erros e mudar de estratégia. Outros 44,4% destacaram o aprendizado de ouvir opiniões diferentes, enquanto 40,8% aprenderam a tomar decisões com base em dados. Os resultados indicam que a liderança não influencia apenas aspectos técnicos do trabalho, mas também pode contribuir para a maneira como os profissionais lidam com situações de pressão, erros e escolhas importantes.

Neurociência ganha espaço entre profissionais

O interesse pelo funcionamento do cérebro e pelo comportamento também aparece nos hábitos de consumo de conteúdo dos entrevistados. Entre os temas relacionados à neurociência mais consumidos estão inteligência emocional, citada por 36,8%, comportamento humano no ambiente de trabalho, com 31,6%, e tomada de decisões sob pressão, apontada por 26,2%.

De acordo com um levantamento sobre comportamento digital realizado pela própria Conquer, as buscas pelos termos “neurociência e comportamento” cresceram 86% nos últimos 12 meses, enquanto as pesquisas por “curso de neurociência” aumentaram 247% no mesmo período.

Para Juliana Alencar, diretora de marketing da Conquer, compreender a relação entre cérebro e comportamento ajuda a explicar processos que muitas vezes são tratados apenas como questões comportamentais. “Grande parte do que chamamos de comportamento profissional começa, na verdade, em processos cerebrais”. A Conquer afirma que esse conhecimento pode ser aplicado a situações como tomada de decisão, liderança e relacionamento no ambiente corporativo.

Estudo ouviu 500 profissionais