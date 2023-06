Recém-nascido é encontrado morto dentro de vaso sanitário de hospital na BA

A Polícia Civil investiga a morte de um recém-nascido que foi encontrado, na última segunda-feira (29), dentro de um vaso sanitário do Hospital Municipal de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.



Segundo a polícia, testemunhas contaram que uma chegou na unidade médica sentindo dores abdominais e não sabia que estava grávida. Ela pediu para ir ao banheiro, onde teve um feto já formado. A polícia não informou se a jovem permaneceu no local, nem o tempo de gestação do bebê.